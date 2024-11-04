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47歲馬刺「鬼之切」還能飛身暴扣　球迷讚嘆：勝過39歲詹皇

記者游郁香／綜合報導

有「鬼之切」美名的馬刺名人堂球星吉諾比利(Manu Ginobili)，最近在家鄉阿根廷舉辦的傳奇籃球賽披掛上陣，47歲的他不僅維持了絕佳體態，更在首節就大秀雙手飛扣，他落地後露出燦爛笑容，現場球迷也笑得合不攏嘴，外國網友讚嘆，「比39歲詹姆斯(LeBron James)的灌籃還要好！」

▲馬刺吉諾比利、塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺傳奇吉諾比利。（圖／達志影像／美聯社）

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吉諾比利在1999年NBA選秀會第57順位被馬刺相中，他那令人難以捉摸的切入動作，讓他贏得「鬼之切」的稱號。他手握有4枚冠軍戒，不僅是馬刺傳奇球星，更是率阿根廷在2004年奧運締造金牌榮耀的國家英雄，他在2018年宣布退休，2021年接任馬刺特別顧問，褪去戰袍後仍維持球員時期的體態。

這位47歲退役球星近日在家鄉阿根廷參加傳奇籃球賽，這項賽事是為慶祝「黃金世代」奪下奧運金牌20周年，身為當年的主力戰將，吉諾比利首節就在接到隊友的背後傳球後，上演切入雙手暴扣，從板凳席的隊友到滿場的球迷，全都興奮地替他鼓掌。

▲▼阿根廷吉諾比利，雅典奧運。（圖／CFP）

▲吉諾比利是阿根廷在雅典奧運奪金的英雄。（圖／CFP）

《Ballislife》分享了吉諾比利的灌籃影片，12小時就有破200萬的查看次數，外國網友紛紛讚嘆，「比39歲詹姆斯的灌籃還要好！」「天啊，這太瘋狂了，但他保持這樣的健康狀態真是太好了，照顧好自己總是好的。」「這個人依然對比賽充滿了愛與激情。如果我們的球員中能有更多人擁有他這種熱情，那該多好。」

還有馬刺迷吶喊，「把他放回我們的名單上吧，天啊，比我們板凳席上的所有人都強。」「他現在會是我們隊上第2出色的球員。」

▲馬刺，吉諾比利（manu ginobili）、波波維奇（gregg popovich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺傳奇吉諾比利。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷當年在雅典奧運先在4強賽以8分差擊落美國夢幻隊，金牌戰再退義大利。吉諾比利曾在前隊友奧伯托(Fabricio Oberto)主持的節目上透露，自己差點就無法參加2004年奧運，甚至可能失去性命。

「2004年，在我度蜜月的期間，當時我開著車，我前面的車在過彎時超過了一台卡車，我猛打方向盤，車子開始打滑，我差點撞死別人，也可能撞上一棵樹，掉到懸崖下，或是迎面撞上那個駕駛。如果是這樣的話，我就無法參加奧運，我的生涯可能就此終結，就像被拋到空中的硬幣，我很幸運。」吉諾比利如此說道。

關鍵字： NBA馬刺鬼之切阿根廷吉諾比利Manu Ginobili

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