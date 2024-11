火箭小將轟27分難阻對戰14連敗　難掩厭惡「我不喜歡勇士」

#Rockets fall to the Warriors 127-121 in OT Tari Eason 27 PTS / 9 REB / 4 STL / 3 BLK @HoustonRockets ???? SCHN pic.twitter.com/gIPYpVcP0E

記者游郁香/綜合報導

火箭23歲小將伊森(Tari Eason)昨(3)日出戰勇士,從板凳殺出猛砍27分、9籃板,外帶4抄截、3火鍋,無奈還是沒能幫助休士頓完成31分大逆轉,在延長賽以6分差飲恨,賽後他絲毫沒有隱藏對灣區軍團的厭惡,「我不喜歡勇士。我只想贏,沒有比這更大的動力了。」

▲火箭小將伊森(左)。(圖/路透)

伊森在2022年選秀會首輪第17順位被火箭相中,菜鳥季就打滿82場,主要擔任替補,場均上場21.5分鐘,能貢獻9.3分、6籃板和1.2抄截,上季則因開刀治療脛骨腫瘤,整季只出賽22場。昨日迎戰勇士一役,他打出生涯代表作,以19投11中飆出全場最高的27分、9籃板和1助攻,外帶4抄截、3火鍋,包辦3顆三分球。

伊森在第4節最後8.1秒兩罰命中,逼出了延長賽,但火箭決勝的最後5分鐘只拿2分,終場以121比127飲恨,沒能完成31分大逆轉,苦吞對戰勇士的14連敗,在豐田中心則已連8場不敵灣區軍團。另外,雙方自2015年以來,季後賽4次對決,都是由勇士勝出。

生涯邁入第3季的伊森,還沒嚐過戰勝勇士的滋味,他6度碰上灣區軍團全敗。賽後談到火箭下半場的猛烈反擊,他直言動力來自對勇士的厭惡感,「我不喜歡勇士。我只想贏,沒有比這更大的動力了。」

