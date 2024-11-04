火箭小將轟27分難阻對戰14連敗　難掩厭惡「我不喜歡勇士」

#Rockets fall to the Warriors 127-121 in OT



Tari Eason 27 PTS / 9 REB / 4 STL / 3 BLK @HoustonRockets ???? SCHN pic.twitter.com/gIPYpVcP0E — Space City Home Network (@SpaceCityHN) November 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

火箭23歲小將伊森(Tari Eason)昨(3)日出戰勇士，從板凳殺出猛砍27分、9籃板，外帶4抄截、3火鍋，無奈還是沒能幫助休士頓完成31分大逆轉，在延長賽以6分差飲恨，賽後他絲毫沒有隱藏對灣區軍團的厭惡，「我不喜歡勇士。我只想贏，沒有比這更大的動力了。」

▲火箭小將伊森（左）。（圖／路透）

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伊森在2022年選秀會首輪第17順位被火箭相中，菜鳥季就打滿82場，主要擔任替補，場均上場21.5分鐘，能貢獻9.3分、6籃板和1.2抄截，上季則因開刀治療脛骨腫瘤，整季只出賽22場。昨日迎戰勇士一役，他打出生涯代表作，以19投11中飆出全場最高的27分、9籃板和1助攻，外帶4抄截、3火鍋，包辦3顆三分球。

伊森在第4節最後8.1秒兩罰命中，逼出了延長賽，但火箭決勝的最後5分鐘只拿2分，終場以121比127飲恨，沒能完成31分大逆轉，苦吞對戰勇士的14連敗，在豐田中心則已連8場不敵灣區軍團。另外，雙方自2015年以來，季後賽4次對決，都是由勇士勝出。

生涯邁入第3季的伊森，還沒嚐過戰勝勇士的滋味，他6度碰上灣區軍團全敗。賽後談到火箭下半場的猛烈反擊，他直言動力來自對勇士的厭惡感，「我不喜歡勇士。我只想贏，沒有比這更大的動力了。」

Rockets’ Tari Eason has a message for the Warriors ????????



(via @TAR13ASON) pic.twitter.com/fiE0fcbSnE — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 28, 2024

值得一提的是，伊森今年3月養傷期間，就曾公開嗆過勇士，當時火箭拉出一波10連勝，以1場勝差緊追在勇士之後，伊森在社群媒體上引用1979年經典電影《The Warriors》中的名句嗆聲，「勇士，出來打球！」

不過伊森很快就被自稱是「小氣之王」的灣區天王柯瑞(Stephen Curry)狠狠修理，「咖哩」1周後就在雙方對戰時命中致命一擊，率隊以133比110痛扁火箭。

▲火箭小將伊森。（圖／路透）