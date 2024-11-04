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捷克投手三振朱育賢帥氣退場　網友：就像男模在走秀

▲▼12強熱身賽，捷克隊投手萬克。（圖／記者李毓康攝）

▲▼12強熱身賽，捷克隊投手萬克。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊昨天（3日）與捷克國家隊交流賽，捷克隊12號投手萬克（Ondrej Vank）在7局上三振朱育賢後退場，退場時帥氣模樣引起關注，網友表示，「根本在走秀」。

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萬克在3日比賽6局上中華隊單局攻進6分，二出局攻占一、三壘時上場後援，面對陳晨威第一球讓他揮空，第2球製造中外野飛球出局，只用2球化解再失分危機。

▲▼12強熱身賽，捷克隊投手萬克。（圖／記者李毓康攝）

他在7局上再續投，保送陳傑憲，讓林安可打成中外野飛球出局，接著連續保送戴培峰及曾頌恩形成滿壘，但遭遇到朱育賢時，前2球界外球、第3球讓朱育賢揮空三振。

此時捷克決定換下萬克，萬克走下投手丘時脫掉球帽，額頭上戴著紅色頭巾，帥氣地走回休息室，讓看電視轉播的球迷驚呆，認為這一段走回休息室的路程就像是男模在走秀一樣。

網友說，「差點以為是拍廣告」、「髮絲竟然還會迎風飄揚！帥哥都自備了電風扇！？」、「真的是男神級的投手」。

▲▼12強熱身賽，捷克隊投手萬克。（圖／記者李毓康攝）

萬克今年19歲，右投右打，身高178公分、體重75公斤，在2017年時就曾來台打U12少棒賽，目前在捷克聯賽效力於布拉格節奏（Tempo Praha）隊。

捷克隊在2日與中華隊打成2比2平手，3日以3比10輸中華隊，今天全隊要去龍山寺參拜，11月9、10日在日本名古屋與12強日本隊進行交流賽。


關鍵字： 12強世界12強棒球賽捷克

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