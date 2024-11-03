金塊恐累垮3屆MVP約基奇　小波特：本季沒奪冠可能拆隊

▲金塊約基奇。（圖／路透）
記者游郁香／綜合報導
由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊，上季尋求衛冕失利，雖然從合約來看，幾名先發主力至少會再合作2年，但小波特(Michael Porter Jr. )最近受訪時卻直言，「如果我們本季沒能贏得總冠軍，我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」
金塊自2023年奪下隊史首冠後，已有多名重要的冠軍成員離隊，先是布朗(Bruce Brown)、格林(Jeff Green)，再到這個休賽季的波普(Kentavious Caldwell-Pope)，他們今夏還交易送走傑克森(Reggie Jackson)，這筆交易促使23歲小將布勞恩(Christian Braun)進入先發陣容，削弱了球隊的板凳深度。
▲金塊約基奇（右）。（圖／路透）
丹佛休賽季最大的動作是簽下前MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook )，並與兩名先發大將莫瑞(Jamal Murray)、戈登( Aaron Gordon)續約。據《Spotrac》的統計，丹佛目前的薪資距離「第二層硬上限」約500萬美元，這限制了他們圍繞兩大球星約基奇與莫瑞打造爭冠強權的能力。
儘管從合約來看，約基奇、莫瑞、小波特和戈登幾名先發主力至少還會合作2年，小波特的合約到2026年、約基奇到2027年、莫瑞和戈登則是到2029年，但小波特最近接受《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)訪問時卻直言，「如果我們本季沒能贏得總冠軍，我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」
▲金塊小波特。（圖／路透）
也就是金塊若本季又在季後賽早早出局，核心陣容恐會解體。約基奇今年2月將滿30歲，他在2027-28賽季擁有球員選項權，在球隊缺乏板凳深度，加上幾名搭檔的傷病問題，他的負荷越來越重，他開季6戰場均上場時間高達37.7分鐘，創下生涯新高，連別隊高層都擔心他會被累垮。
「他們唯一能贏的方法是莫瑞表現得非常好。約基奇是世界上最好的球員，但如果他繼續打這麼多比賽，他們會把他累垮。」這位高層人士如此說道。
When the Nuggets won the NBA championship in 2023, there was much chatter about the possibility of a dynasty. ????— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 3, 2024
However, their window may close sooner than anticipated.
Michael Porter Jr. recently told ESPN, "If we don't win it this year, we all know they might have to break… pic.twitter.com/n2zE0pbNcS
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