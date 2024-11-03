金塊恐累垮3屆MVP約基奇　小波特：本季沒奪冠可能拆隊

▲金塊約基奇。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊，上季尋求衛冕失利，雖然從合約來看，幾名先發主力至少會再合作2年，但小波特(Michael Porter Jr. )最近受訪時卻直言，「如果我們本季沒能贏得總冠軍，我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」

金塊自2023年奪下隊史首冠後，已有多名重要的冠軍成員離隊，先是布朗(Bruce Brown)、格林(Jeff Green)，再到這個休賽季的波普(Kentavious Caldwell-Pope)，他們今夏還交易送走傑克森(Reggie Jackson)，這筆交易促使23歲小將布勞恩(Christian Braun)進入先發陣容，削弱了球隊的板凳深度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金塊約基奇（右）。（圖／路透）

丹佛休賽季最大的動作是簽下前MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook )，並與兩名先發大將莫瑞(Jamal Murray)、戈登( Aaron Gordon)續約。據《Spotrac》的統計，丹佛目前的薪資距離「第二層硬上限」約500萬美元，這限制了他們圍繞兩大球星約基奇與莫瑞打造爭冠強權的能力。

儘管從合約來看，約基奇、莫瑞、小波特和戈登幾名先發主力至少還會合作2年，小波特的合約到2026年、約基奇到2027年、莫瑞和戈登則是到2029年，但小波特最近接受《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)訪問時卻直言，「如果我們本季沒能贏得總冠軍，我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」

▲金塊小波特。（圖／路透）

也就是金塊若本季又在季後賽早早出局，核心陣容恐會解體。約基奇今年2月將滿30歲，他在2027-28賽季擁有球員選項權，在球隊缺乏板凳深度，加上幾名搭檔的傷病問題，他的負荷越來越重，他開季6戰場均上場時間高達37.7分鐘，創下生涯新高，連別隊高層都擔心他會被累垮。

「他們唯一能贏的方法是莫瑞表現得非常好。約基奇是世界上最好的球員，但如果他繼續打這麼多比賽，他們會把他累垮。」這位高層人士如此說道。