金塊恐累垮3屆MVP約基奇　小波特：本季沒奪冠可能拆隊

由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊,上季尋求衛冕失利,雖然從合約來看,幾名先發主力至少會再合作2年,但小波特(Michael Porter Jr. )最近受訪時卻直言,「如果我們本季沒能贏得總冠軍,我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」

金塊自2023年奪下隊史首冠後,已有多名重要的冠軍成員離隊,先是布朗(Bruce Brown)、格林(Jeff Green),再到這個休賽季的波普(Kentavious Caldwell-Pope),他們今夏還交易送走傑克森(Reggie Jackson),這筆交易促使23歲小將布勞恩(Christian Braun)進入先發陣容,削弱了球隊的板凳深度。

丹佛休賽季最大的動作是簽下前MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook ),並與兩名先發大將莫瑞(Jamal Murray)、戈登( Aaron Gordon)續約。據《Spotrac》的統計,丹佛目前的薪資距離「第二層硬上限」約500萬美元,這限制了他們圍繞兩大球星約基奇與莫瑞打造爭冠強權的能力。

儘管從合約來看,約基奇、莫瑞、小波特和戈登幾名先發主力至少還會合作2年,小波特的合約到2026年、約基奇到2027年、莫瑞和戈登則是到2029年,但小波特最近接受《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)訪問時卻直言,「如果我們本季沒能贏得總冠軍,我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」

也就是金塊若本季又在季後賽早早出局,核心陣容恐會解體。約基奇今年2月將滿30歲,他在2027-28賽季擁有球員選項權,在球隊缺乏板凳深度,加上幾名搭檔的傷病問題,他的負荷越來越重,他開季6戰場均上場時間高達37.7分鐘,創下生涯新高,連別隊高層都擔心他會被累垮。

「他們唯一能贏的方法是莫瑞表現得非常好。約基奇是世界上最好的球員,但如果他繼續打這麼多比賽,他們會把他累垮。」這位高層人士如此說道。

