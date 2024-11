他教會我們飛翔！暴龍退休15號球衣 　「飛人」卡特激動落淚

What a moment for Vince Carter and the Raptors as they officially raise his No. 15 to the rafters ???????? pic.twitter.com/DTvQ48uayw — theScore (@theScore) November 3, 2024

文/中央社

美國職籃NBA退役球星「飛人」卡特今天回老東家多倫多暴龍,出席他15號球衣的退休儀式。暴龍對上沙加緬度國王之戰在中場時間為卡特升起球衣,這是暴龍第一個退休的球衣號碼。

▲暴龍退休15號球衣,卡特激動落淚。(圖/路透,下同)

運動媒體ESPN報導,在印有他名字和球衣背號的布幔升起前,卡特(Vince Carter)情緒激動對球迷說:「這其中的意義不僅是15號卡特,而是關於大家。無論你們是怎麼看待,那些回憶,今晚都隨著一起升上去了。」

除了家人到場,卡特的暴龍時期隊友麥格瑞迪(Tracy McGrady)、戴維斯(Antonio Davis)、威利斯(Kevin Willis)、歐克里(Charles Oakley)、皮特森(Morris Peterson)、布朗(Dee Brown)、威廉斯(Jerome Williams)、包格斯(Muggsy Bogues)都出席儀式。

暴龍球團總裁尤基利(Masai Ujiri)向歡呼的觀眾介紹卡特時表示:「他教會了我們飛翔。」

賽前記者會上,卡特發表談話時不能自已,多次停頓且頻頻拭淚。

卡特是NBA史上唯一橫跨1990年代、2000年代、2010年代、2020年代4個10年的球員,生涯打了22個球季,前7季曾效力暴龍。

卡特1999年菜鳥球季就獲選新人王,隔年入選明星賽,並勇奪灌籃大賽冠軍,且在他助陣下,暴龍打進成軍以來的首次季後賽。

雖然卡特生涯第一次季後賽就在首輪被紐約尼克橫掃出局,但他和暴龍隊2001年重返季後賽,並在麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)贏得首輪第5戰而淘汰尼克。

今天比賽前,卡特回憶起那場系列賽的勝利,是他在暴龍度過的最美好回憶之一。

卡特因影響加拿大的籃球運動而備受讚譽,之後一代的NBA球員深受其影響,像是湯普森(Tristan Thompson)、前暴龍後衛約瑟夫(Cory Joseph)和現在的暴龍前鋒歐里尼克(Kelly Olynyk)等人。

早在暴龍時期,卡特就以出色的飛身灌籃能力贏得「加拿大航空」(Air Canada)稱號,但隨著傷勢增加且表現下滑,卡特的進攻變得較不積極,安於跳投而非突破和製造碰撞,因此面臨球迷批評。

2004年12月,卡特被交易到紐澤西籃網(現在的布魯克林籃網),之後多年,暴龍球迷對他一直滿懷憤怒和敵意,這是因為卡特曾要求暴龍將自己交易出去。

卡特2020年從NBA退休,當時他已經43歲,並於上個月入選美國籃球名人堂(Naismith Memorial Basketball Hall of Fame)。