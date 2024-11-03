他教會我們飛翔！暴龍退休15號球衣 　「飛人」卡特激動落淚

What a moment for Vince Carter and the Raptors as they officially raise his No. 15 to the rafters ???????? pic.twitter.com/DTvQ48uayw — theScore (@theScore) November 3, 2024

文／中央社

美國職籃NBA退役球星「飛人」卡特今天回老東家多倫多暴龍，出席他15號球衣的退休儀式。暴龍對上沙加緬度國王之戰在中場時間為卡特升起球衣，這是暴龍第一個退休的球衣號碼。

▲暴龍退休15號球衣，卡特激動落淚。（圖／路透，下同）

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運動媒體ESPN報導，在印有他名字和球衣背號的布幔升起前，卡特（Vince Carter）情緒激動對球迷說：「這其中的意義不僅是15號卡特，而是關於大家。無論你們是怎麼看待，那些回憶，今晚都隨著一起升上去了。」

除了家人到場，卡特的暴龍時期隊友麥格瑞迪（Tracy McGrady）、戴維斯（Antonio Davis）、威利斯（Kevin Willis）、歐克里（Charles Oakley）、皮特森（Morris Peterson）、布朗（Dee Brown）、威廉斯（Jerome Williams）、包格斯（Muggsy Bogues）都出席儀式。

暴龍球團總裁尤基利（Masai Ujiri）向歡呼的觀眾介紹卡特時表示：「他教會了我們飛翔。」

賽前記者會上，卡特發表談話時不能自已，多次停頓且頻頻拭淚。

"I know it's my day, but... this is our day."



Vince Carter shares an emotional moment with his son before his jersey retirement ❤️ pic.twitter.com/xZBLAGOas3 — THE SHIFT (@theshift_sports) November 2, 2024

卡特是NBA史上唯一橫跨1990年代、2000年代、2010年代、2020年代4個10年的球員，生涯打了22個球季，前7季曾效力暴龍。

卡特1999年菜鳥球季就獲選新人王，隔年入選明星賽，並勇奪灌籃大賽冠軍，且在他助陣下，暴龍打進成軍以來的首次季後賽。

雖然卡特生涯第一次季後賽就在首輪被紐約尼克橫掃出局，但他和暴龍隊2001年重返季後賽，並在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）贏得首輪第5戰而淘汰尼克。

Vince Carter comes out to a roaring standing-ovation ahead of his jersey retirement in Toronto! ???? pic.twitter.com/ZVOn9rimrI — NBA Canada (@NBACanada) November 3, 2024

今天比賽前，卡特回憶起那場系列賽的勝利，是他在暴龍度過的最美好回憶之一。

卡特因影響加拿大的籃球運動而備受讚譽，之後一代的NBA球員深受其影響，像是湯普森（Tristan Thompson）、前暴龍後衛約瑟夫（Cory Joseph）和現在的暴龍前鋒歐里尼克（Kelly Olynyk）等人。

早在暴龍時期，卡特就以出色的飛身灌籃能力贏得「加拿大航空」（Air Canada）稱號，但隨著傷勢增加且表現下滑，卡特的進攻變得較不積極，安於跳投而非突破和製造碰撞，因此面臨球迷批評。

2004年12月，卡特被交易到紐澤西籃網（現在的布魯克林籃網），之後多年，暴龍球迷對他一直滿懷憤怒和敵意，這是因為卡特曾要求暴龍將自己交易出去。

卡特2020年從NBA退休，當時他已經43歲，並於上個月入選美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。