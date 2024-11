勇士交易潛力大物庫明加意願驟升　正密切關注熱火一哥巴特勒

▲勇士傳出密切關注熱火一哥巴特勒(右)的狀況。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士上個月未能在期限前延長「前場大物」庫明加( Jonathan Kuminga)的新秀合約,《The Athletic》近日披露,灣區高層比以往任何時刻都「更願意」交易這位22歲潛力新星,同時他們正密切關注熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)的狀況,「士官長」今夏拒絕提前續約,先前就曾傳出勇士對他很感興趣。

The Warriors are monitoring the situation with Jimmy Butler in case the Heat look to trade him ????



Butler has been on their radar since the offseason, per @sam_amick.



Would this make the Warriors a championship contender? ???? pic.twitter.com/14SyoQxinB