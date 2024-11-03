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勇士交易潛力大物庫明加意願驟升　正密切關注熱火一哥巴特勒

▲▼勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔，傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士傳出密切關注熱火一哥巴特勒（右）的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士上個月未能在期限前延長「前場大物」庫明加( Jonathan Kuminga)的新秀合約，《The Athletic》近日披露，灣區高層比以往任何時刻都「更願意」交易這位22歲潛力新星，同時他們正密切關注熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)的狀況，「士官長」今夏拒絕提前續約，先前就曾傳出勇士對他很感興趣。

根據《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)和霍林格(John Hollinger)的報導，多名別隊的NBA高層人士認為，勇士「比以往更願意」交易潛力大物庫明加，灣區之前一直拒絕將庫明加納入任何交易包裹中，不過雙方沒能在10月21日(當地時間)期限前延長新秀合約，或許是灣區態度正在「軟化」的最大跡象。

▲▼勇士希爾德、安德森、顆瑞、庫明加、沃特斯三世 。（圖／路透）

▲勇士庫明加 。（圖／路透）

《The Athletic》的勇士記者史雷特(Anthony Slater)指出，雙方在續約談判上「從未真正接近達成共識」，勇士開出年薪3000萬美元(約9.5億台幣)的價碼，但庫明加追求的是頂薪或接近頂薪的大約，新秀最高續約價碼為5年2.24億美元(約71.5億台幣)。

庫明加開季先發了3場，在天王柯瑞(Stephen Curry)受傷後，他改從板凳出發，過去5戰場均命中率跌到4成，僅繳出11.4分、3.4籃板，表現不盡理想。《Bleacher Report》記者費雪(Jake Fischer)在節目中表示，如果庫明加能提升自己的表現，成為陣中的第2得分手，勇士很樂意給他頂薪。

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

▲勇士庫明加 。（圖／路透）

費雪還提到，籃網和七六人也在關注庫明加的狀況，「布魯克林可能會給庫明加高額合約報價的傳聞已經傳開了。」而費城也願意用未來選秀權換取另一塊「爭冠拼圖」。

《The Athletic》還披露，勇士正密切關注熱火一哥巴特勒的狀況，先前就傳出「士官長」想在下個休賽季重新評估自己的未來，在明年夏天之前不會簽訂新約，還有消息指出，這位35歲全明星計劃在本季結束後跳出合約。

《Bleacher Report》分析，如果熱火高層意識到現有陣容不具備奪冠競爭力，他們可能會選擇進行「軟重建」，透過交易延攬一些可用之兵與未來選秀權，讓他們能在下季重回爭冠行列；考慮到巴特勒的年齡與合約狀況，他將是交易的候選人之一。

▲▼勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔，傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞、熱火一哥巴特勒未來可能聯手？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士庫明加熱火巴特勒

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