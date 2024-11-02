黑豹旗／平鎮引進TrackMan　高一左投劉任右拚150追趕林維恩

▲黑豹旗，平鎮劉任右。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

平鎮高中高一左投劉任右在2日黑豹旗8強戰對高苑工商先發投5.1局無失分，繳出好投。近期平鎮棒球隊引進運動科技，包括TrackMan系統Rapsodo、高速攝影機等設備，每週定期在牛棚訓練時架設，協助投手透過影像分析調整動作。

劉任右對高苑工商先發，投了82球，主投5.1局，奪7次三振，被敲出3安打，有2次保送，無失分。他坦言：「前面很緊張，分數沒有拉開，但必須撐住，其實投到後面已經沒力，速度也降得比較多。」羅健銘也說，原本就設定80球左右，剛好該局也有危機。

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平鎮投手教練羅健銘表示，團隊約一個月前開始在校內建置運科設備，「之前都是跟外面合作，現在幾乎每週都能在訓練時運用這些輔助工具。」雖然成效仍需觀察，但已開始協助投手檢視出手點等細節。

劉任右透過高速攝影機發現，目前最大課題是直球與變化球的投球動作存在差異，「需要靠自己去感受調整，這樣會比較清楚。」他也設定突破150公里為高一目標，目前最快球速達到147公里。

羅健銘指出，相較於學長林維恩高一時期，劉任右球速表現更出色，但在穩定度及變化球方面則略遜一籌。「林維恩高一時雖然速度沒這麼快，但變化球更好，且不管有無危機都較穩定。」

羅健銘期待劉任右能在曲球、滑球、變速球等變化球的品質上更加精進，「如果滑球、變速球夠犀利，整體的投球壓制力會更強，均速提升也很重要。」