坐著空拋、超神No Look Pass　莫蘭特21分鐘締大三元史上第8快

灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)今(1)日出戰公鹿,一甩過去2戰命中率都僅3成出頭的低迷手感,僅花21分鐘28秒就締造大三元,名列史上第8快,終場繳出26分、14助攻和10籃板,還有多次助攻美技,包括坐在地上妙傳,聯手亞爾達瑪(Santi Aldama)空中接力,以及高難度胯下換手運球再「No Look Pass」。

莫蘭特歷經亮槍風波與嚴重肩傷,本季總算健康回歸,今日迎戰2屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領軍的公鹿,半場就攻下21分、9助攻和8籃板的準大三元數據,讓灰熊拉開70比48、22分領先,最終他只花21分鐘28秒就完成大三元,創下史上第8快的紀錄。

▲灰熊一哥莫蘭特坐著助攻。(圖/路透)

莫蘭特這一戰打了29分鐘,16投9中砍下26分、14助攻和10籃板,外帶1抄截,三分5投2中,還有多次神乎其技的助攻。次節還剩5分32秒,他倒在地上搶到球,身旁圍繞3名防守球員,他用假動作轉移對手的注意力,接著把球拋到籃下。

▲灰熊一哥莫蘭特飆出大三元。(圖/路透)

來自西班牙的7呎長人亞爾達瑪接球後完成雙手反扣,兩人的空中接力讓主場球迷嗨翻。灰熊主帥詹金斯(Taylor Jenkins)讚嘆,兩位子弟兵非常有默契,「我們都知道Ja是如此有天賦。在那種情況下,他展現出令人難以置信的創造力和獨創性,我認為這絕對是今晚應該上《SportsCenter》高光集錦的一個瞬間。」

除了聯手亞爾達瑪,莫蘭特也屢次空拋給華裔長人周志豪(Zach Edey),另外有一記高難度的「No Look Pass」,他在外線使出胯下換手運球,出其不意用左手妙傳,傳球的瞬間他已轉過身, 球仍精準地到了小傑克森(Jaren Jackson Jr.)手上,對方直搗禁區拋進兩分。

在莫蘭特高效表現帶領下,灰熊最終以122比99、23分差輕取公鹿,莫蘭特淡定地說,「對我來說這就是另一場比賽,勝利是最重要的。這是我的目標……我可能不會對媒體說,但我的隊友們知道,這才是最重要的,我的計劃是每場都主宰比賽。」

▲灰熊一哥莫蘭特美技連發。(圖/路透)