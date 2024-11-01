坐著空拋、超神No Look Pass　莫蘭特21分鐘締大三元史上第8快

Ja Morant throws a perfect lob to Santi Aldama, while sitting on the floor ????pic.twitter.com/PZYgfQLCf8 — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 1, 2024

記者游郁香／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)今(1)日出戰公鹿，一甩過去2戰命中率都僅3成出頭的低迷手感，僅花21分鐘28秒就締造大三元，名列史上第8快，終場繳出26分、14助攻和10籃板，還有多次助攻美技，包括坐在地上妙傳，聯手亞爾達瑪(Santi Aldama)空中接力，以及高難度胯下換手運球再「No Look Pass」。

Another look at Ja Morant's spinning lefty no-look pass to Jaren Jackson Jr. ????



1 of his 9 assists in the first half of Grizzlies-Bucks.pic.twitter.com/T6XlA9YBLs https://t.co/F5BErZXYBw — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 1, 2024

莫蘭特歷經亮槍風波與嚴重肩傷，本季總算健康回歸，今日迎戰2屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領軍的公鹿，半場就攻下21分、9助攻和8籃板的準大三元數據，讓灰熊拉開70比48、22分領先，最終他只花21分鐘28秒就完成大三元，創下史上第8快的紀錄。

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▲灰熊一哥莫蘭特坐著助攻。（圖／路透）

莫蘭特這一戰打了29分鐘，16投9中砍下26分、14助攻和10籃板，外帶1抄截，三分5投2中，還有多次神乎其技的助攻。次節還剩5分32秒，他倒在地上搶到球，身旁圍繞3名防守球員，他用假動作轉移對手的注意力，接著把球拋到籃下。

▲灰熊一哥莫蘭特飆出大三元。（圖／路透）

來自西班牙的7呎長人亞爾達瑪接球後完成雙手反扣，兩人的空中接力讓主場球迷嗨翻。灰熊主帥詹金斯(Taylor Jenkins)讚嘆，兩位子弟兵非常有默契，「我們都知道Ja是如此有天賦。在那種情況下，他展現出令人難以置信的創造力和獨創性，我認為這絕對是今晚應該上《SportsCenter》高光集錦的一個瞬間。」

Ja is playing out of his mind right now. ????????



(h/t @EricTweetsNBA)



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除了聯手亞爾達瑪，莫蘭特也屢次空拋給華裔長人周志豪(Zach Edey)，另外有一記高難度的「No Look Pass」，他在外線使出胯下換手運球，出其不意用左手妙傳，傳球的瞬間他已轉過身， 球仍精準地到了小傑克森(Jaren Jackson Jr.)手上，對方直搗禁區拋進兩分。

在莫蘭特高效表現帶領下，灰熊最終以122比99、23分差輕取公鹿，莫蘭特淡定地說，「對我來說這就是另一場比賽，勝利是最重要的。這是我的目標……我可能不會對媒體說，但我的隊友們知道，這才是最重要的，我的計劃是每場都主宰比賽。」

▲灰熊一哥莫蘭特美技連發。（圖／路透）