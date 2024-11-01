快艇搞砸21領先！新主場沒贏過　哈登場均6失誤被自家記者酸爆

D-Book drops 40 as the @Suns come back from 21-down on the road! ????️



40 PTS | 5 3PM | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/cHP2zfNQdo — NBA (@NBA) November 1, 2024

記者游郁香／綜合報導

快艇新主場Intuit Dome本季正式啟用，但他們在新家一勝難求，今(1)日出戰3巨頭少了畢爾(Bradley Bea)的太陽，一度拉開21分領先，第3節卻被連進15球，加上哈登(James Harden)第4節出現要命失誤，給了布克(Devin Booker)砍進超前三分的機會，快艇終場以119比125慘吞主場3連敗。

▲快艇哈登。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

快艇上半場展現流暢的傳球，並有效降低失誤次數，帶著70比52、18分領先進入下半場，第3節卻風雲變色，潰散的防守讓太陽連進了15球，包括8個二分球和7顆三分球拿下37分，將比數追到91比93，並在決勝節進一步取得超前。

THE 3Q RUN THAT GOT IT DONE. ????



▪️ 8 twos

▪️ 7 threes

▪️ 37 points in an 8-minute stretch



The @Suns hit 15 (!) shots in a row to erase a 21-point deficit before pulling out the W ???? pic.twitter.com/p8WSLg4cBH — NBA (@NBA) November 1, 2024

比賽還剩5分48秒，快艇僅剩的核心哈登砍進27呎三分，率隊將比數扳成105平，但他隨後遭到布克抄截，對方飆進底角三分，太陽要回領先，接著杜蘭特(Kevin Durant)賞了小瓊斯(Derrick Jones Jr.)一鍋，哈登雖試圖搶分扭轉頹勢，但最後時刻，他又錯失了1記罰球，快艇終場以119比125慘遭21分逆轉。

▲快艇哈登。（圖／路透）

太陽下半場猛轟73分，兩大得分手杜蘭特和布克第3節合力攻下20分，8天內第2度在快艇主場取勝。快艇3、4兩節有多達8次失誤，哈登連續2場主場賽事都發生要命失誤，隨隊記者埃斯納阿沙里(Farbod Esnaashari)不客氣地說，「哈登已經取代喬治(Paul George)，成為我見過的最令人匪夷所思的失誤製造者。」

埃斯納阿沙里直言，「快艇球迷習慣了壓力，但我不確定他們的心臟是否能承受每場比賽勝負都由哈登的罰球來決定。」他提到快艇主場的3場失利，都是在最後時刻被逆轉，且關鍵時刻罰球失準。

哈登此役19投8中攻下25分、13助攻和10籃板的大三元數據，另有火鍋、抄截各1，卻有多達6次失誤，他開季場均失誤次數超過6次。太陽則以布克飆出40分最高，他另有8助攻、5籃板和3抄截，三分9投5中；杜蘭特砍下18分、5籃板和4助攻，外帶2火鍋、1抄截。

▲太陽布克、杜蘭特。（圖／路透）