快艇搞砸21領先！新主場沒贏過　哈登場均6失誤被自家記者酸爆

D-Book drops 40 as the @Suns come back from 21-down on the road! ????️ 40 PTS | 5 3PM | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/cHP2zfNQdo

記者游郁香/綜合報導

快艇新主場Intuit Dome本季正式啟用,但他們在新家一勝難求,今(1)日出戰3巨頭少了畢爾(Bradley Bea)的太陽,一度拉開21分領先,第3節卻被連進15球,加上哈登(James Harden)第4節出現要命失誤,給了布克(Devin Booker)砍進超前三分的機會,快艇終場以119比125慘吞主場3連敗。

▲快艇哈登。(圖/路透)

快艇上半場展現流暢的傳球,並有效降低失誤次數,帶著70比52、18分領先進入下半場,第3節卻風雲變色,潰散的防守讓太陽連進了15球,包括8個二分球和7顆三分球拿下37分,將比數追到91比93,並在決勝節進一步取得超前。

THE 3Q RUN THAT GOT IT DONE. ????



▪️ 8 twos

▪️ 7 threes

▪️ 37 points in an 8-minute stretch



The @Suns hit 15 (!) shots in a row to erase a 21-point deficit before pulling out the W ???? pic.twitter.com/p8WSLg4cBH