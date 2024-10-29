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湖人開季三連勝　戴維斯34分、11籃板奪單週最佳球員　

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

▲▼西區單週最佳球員湖人戴維斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA在台灣時間29日公布上週東、西區最佳球員得主，去年季後賽表現不佳，奧運甚至淪為球迷笑柄的賽爾提克球星坦圖（Jayson Tatum），新賽季用好成績打臉酸民，場均33分、6.3助攻、1.3抄截，率隊打出開季3連勝，獲得東區單週最佳球員肯定。

本季健康出戰且進攻能力大解放的湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis），單週繳出34分、11籃板、2.3阻攻，帶領湖人拿下開季3戰全勝，拿下西區單週最佳球員。

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坦圖生涯第11次獲選單週MVP，成為隊史第3多，僅次於皮爾斯（Paul Pierce）的17次和「大鳥」伯德（Larry Bird）的15次。坦圖3戰場均得到33分、6.3籃板、6助攻和1.3次抄截，投籃命中率54.7%，三分球命中率高達48.6%，場均能命中5.7記三分球為聯盟最高。

▲巫師普爾、塞爾提克坦圖。（圖／路透）

▲東區單週最佳球員塞爾提克坦圖。（圖／路透）

戴維斯在加入湖人後，第6次獲得單週MVP。本週他率隊打出開季3連勝，在迎來新教頭瑞迪克（JJ Redick）上任，戴維斯被設定為湖人「進攻中樞」，此決定徹底解放戴維斯進攻能力，3戰平均能得到34分、11籃板且有2.3阻攻，成湖人隊史首位開季連3場轟破30分的球員，個人場均34分也暫居聯盟得分王，成功獲選西區單週最佳球員。

第1週的單週MVP候選球員還包括以下：

西區
杜蘭特（Kevin Durant）（太陽）
吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）（雷霆）
霍姆格倫（Chet Holmgren）（雷霆）
哈登（James Harden）（快艇）
祖巴奇（Ivica Zubac）（快艇）
詹姆斯（LeBron James）（湖人）

東區
艾倫（Jarrett Allen）（騎士）
博爾（LaMelo Ball）（黃蜂）
馬克西（Tyrese Maxey）（76人）
華格納（Franz Wagner）（魔術）
楊恩（Trae Young）（老鷹）

 
關鍵字： NBA戴維斯坦圖

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