湖人開季三連勝　戴維斯34分、11籃板奪單週最佳球員　

▲▼西區單週最佳球員湖人戴維斯。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA在台灣時間29日公布上週東、西區最佳球員得主,去年季後賽表現不佳,奧運甚至淪為球迷笑柄的賽爾提克球星坦圖(Jayson Tatum),新賽季用好成績打臉酸民,場均33分、6.3助攻、1.3抄截,率隊打出開季3連勝,獲得東區單週最佳球員肯定。

本季健康出戰且進攻能力大解放的湖人禁區大將戴維斯(Anthony Davis),單週繳出34分、11籃板、2.3阻攻,帶領湖人拿下開季3戰全勝,拿下西區單週最佳球員。

NBA Players of the Week for Week 1.



West: Anthony Davis (@Lakers)

East: Jayson Tatum (@celtics) pic.twitter.com/aFiQl9jB4b