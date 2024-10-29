不斷更新／赫南德茲安打追加保險分　道奇4比0洋基

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第三戰，道奇前進紐約對戰洋基，全力搶勝取關鍵聽牌戰。大谷翔平上一場傷到左肩，此役仍堅持上場，首打席選到保送上壘，弗利曼（Freddie Freeman ）再度開轟，率隊先馳得點。

大谷翔平上一場因盜壘不慎傷到左肩，進一步檢查發現是輕微脫臼，羅伯斯（Dave Roberts）表示，他的揮棒不適感大於疼痛，「我們大家或許對他的狀態感到不確定，但他一開始就決定今晚要上場。」

兩隊洋基此役由投手施密特（Clarke Schmidt）先發，道奇則由布勒（Walker Buehler）應戰。

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道奇開局就有所斬獲，大谷翔平獲得保送上壘，弗利曼適時開轟，擊出2分砲率隊先攻下分數。

這是弗利曼在世界大賽第3轟，且連3戰擊出全壘打。值得一提的是，他在世界大賽跨季連5戰擊出全壘打，已追平紀錄。

連續世界大賽比賽中擊出全壘打的紀錄：

2021-24年 弗里曼：5場 *仍在進行中

2017-19年 斯普林格（ George Springer）：5場

1977-78年 傑克森（Reggie Jackson）：4場

1928-32年 蓋瑞格（Lou Gehrig）：4場

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

布勒1局下雖保送首名打者托雷斯（Gleyber Torres ），但隨後回穩連續解決3名打者，包括三振「法官」賈吉（Aaron Judge）。這已是賈吉在世界大賽吞下7K。

3局上，大谷翔平滾地球推進跑者攻佔得點圈，貝茲（Mookie Betts）適時安打率隊再添1分，施密特單局奉送3次保送，2出局留下滿壘退場，萊特 （Mark Leiter Jr.）接手，製造滾地球，化解滿壘危機。

4局上，道奇無人出局攻佔一三壘，艾德曼（Tommy Edman）犧牲觸擊失敗，三壘跑回本壘出局，道奇提出挑戰仍維持原判，洋基隨後換投柯提斯（Nestor Cortes），順利阻止道奇再攻下分數，包括讓大谷翔平三振。

4局下1出局，史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出洋基全隊第一安，齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）右外野深遠飛球卻遭貝茲美技接殺，沃爾普（Anthony Volpe）擊出第2安，赫南德茲（Teoscar Hernández）雷射肩長傳本壘成功觸殺往本壘的史坦頓，洋基無功而返。

6局上，道奇延續攻勢，赫南德茲 （Enrique Hernandez）擊出安打，追加保險分。

