不斷更新／赫南德茲安打追加保險分　道奇4比0洋基

FREDDIE FREEMAN, YOU ARE UNREAL. #WORLDSERIES pic.twitter.com/nmKvgGEMYQ

記者王真魚/綜合報導

世界大賽第三戰,道奇前進紐約對戰洋基,全力搶勝取關鍵聽牌戰。大谷翔平上一場傷到左肩,此役仍堅持上場,首打席選到保送上壘,弗利曼(Freddie Freeman )再度開轟,率隊先馳得點。

大谷翔平上一場因盜壘不慎傷到左肩,進一步檢查發現是輕微脫臼,羅伯斯(Dave Roberts)表示,他的揮棒不適感大於疼痛,「我們大家或許對他的狀態感到不確定,但他一開始就決定今晚要上場。」

兩隊洋基此役由投手施密特(Clarke Schmidt)先發,道奇則由布勒(Walker Buehler)應戰。

道奇開局就有所斬獲,大谷翔平獲得保送上壘,弗利曼適時開轟,擊出2分砲率隊先攻下分數。

這是弗利曼在世界大賽第3轟,且連3戰擊出全壘打。值得一提的是,他在世界大賽跨季連5戰擊出全壘打,已追平紀錄。

連續世界大賽比賽中擊出全壘打的紀錄:

2021-24年 弗里曼:5場 *仍在進行中

2017-19年 斯普林格( George Springer):5場

1977-78年 傑克森(Reggie Jackson):4場

1928-32年 蓋瑞格(Lou Gehrig):4場

▲弗里曼(Freddie Freeman)。(圖/路透)

布勒1局下雖保送首名打者托雷斯(Gleyber Torres ),但隨後回穩連續解決3名打者,包括三振「法官」賈吉(Aaron Judge)。這已是賈吉在世界大賽吞下7K。

3局上,大谷翔平滾地球推進跑者攻佔得點圈,貝茲(Mookie Betts)適時安打率隊再添1分,施密特單局奉送3次保送,2出局留下滿壘退場,萊特 (Mark Leiter Jr.)接手,製造滾地球,化解滿壘危機。

4局上,道奇無人出局攻佔一三壘,艾德曼(Tommy Edman)犧牲觸擊失敗,三壘跑回本壘出局,道奇提出挑戰仍維持原判,洋基隨後換投柯提斯(Nestor Cortes),順利阻止道奇再攻下分數,包括讓大谷翔平三振。

4局下1出局,史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出洋基全隊第一安,齊森姆(Jazz Chisholm Jr.)右外野深遠飛球卻遭貝茲美技接殺,沃爾普(Anthony Volpe)擊出第2安,赫南德茲(Teoscar Hernández)雷射肩長傳本壘成功觸殺往本壘的史坦頓,洋基無功而返。

6局上,道奇延續攻勢,赫南德茲 (Enrique Hernandez)擊出安打,追加保險分。



Teoscar Hernández throws out Giancarlo Stanton at the plate on an Anthony Volpe hit



(via @MLBONFOX) pic.twitter.com/jOHJ8ZO8VY