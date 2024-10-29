畫面駭人！爵士前鋒突倒地右腿外翻重傷　厄文、唐西奇趕去關心

Just... I don't understand what happened here. Hendricks was jogging, slowing down... and his leg just stopped functioning as a leg. https://t.co/57gr7BJqaw — Andy Larsen (@andyblarsen) October 29, 2024

記者游郁香／綜合報導

爵士去年首輪第9順位新秀亨德里克斯(Taylor Hendricks)，在今(29)日作客獨行俠一役遭逢嚴重傷勢，第3節還剩6分鐘左右，他沿著球場右側跑動，在無碰撞之下，右腿突然失去支撐力，倒在了地上，右腿「外翻」的畫面相當駭人，最終他被擔架抬出場；據報導，他遭逢了右腿腓骨骨折及踝關節脫臼。

Utah Jazz forward Taylor Hendricks appears to have suffered a significant leg injury.



Staff members from both teams helped cover his leg with towels and he was wheeled off the floor.



Players from both teams showed support for Hendricks, including Kyrie Irving and Luka Dončić. pic.twitter.com/MnzBUAWxA7 — Grant Afseth (@GrantAfseth) October 29, 2024

身高6呎9吋的亨德里克斯，是2023年首輪樂透新秀，被爵士視為「重建計劃」中的重要成員。他的防守能力出色，菜鳥季場均能得7.3分、4.6籃板，他今日先發出戰擁有3巨頭唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)與湯普森(Klay Thompson)的獨行俠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一戰在美國航空中心舉行，比賽進行到第3節還剩6分鐘左右，爵士以59比64落後，亨德里克斯沿著球場右側跑動，突然他的右腿失去支撐力，整個人跌坐在地上，右腿呈現「外翻」，畫面嚇壞眾人，場邊席的球迷甚至摀住了雙眼不忍直視。

▲爵士前鋒亨德里克斯遭逢恐怖腿傷。（圖／路透，下同）

隨隊記者拉森(Andy Larsen)當下困惑表示，「我不太明白這裡發生了什麼。亨德里克斯當時在慢跑，然後放慢速度……他的腿就突然無法正常運作了。」

比賽因為亨德里克斯遭逢恐怖腿傷而中斷，醫療人員用毛巾蓋住他的腿，隨後用擔架將他抬離球場。在他傷退前，多名爵士隊友以及獨行俠球星唐西奇、厄文都來到他身邊關心，現場球迷也替他鼓掌給予支持。

根據《ESPN》的報導，亨德里克斯的傷勢為右腿腓骨骨折及踝關節脫臼，他將隨隊回到猶他進行更詳盡的檢查。

爵士終場以102比110苦吞開季3連敗，亨德里克斯的腿傷更讓教頭哈迪(Will Hardy)心痛，「這真的讓人難以接受。他付出了很多努力。他是一個很棒的孩子……這是體育運動中最糟糕的時刻。」

亨德里克斯年僅20歲，來自中佛羅里達大學，他這個休賽季特別增重和力量，卻在開季就重傷，生涯受到重創。