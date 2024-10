網議熱火傳奇雕像不像本人　韋德：那我去站在體育館外

▲▼韋德雕像。(圖/路透,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火隊史得分王「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)2019年退役後,隔年熱火退休他的3號球衣,昨天(28日)舉辦韋德銅像揭幕典禮。球迷在雕像公開後,紛紛譏笑認為完全不像,韋德表示,雕像不用像他,雕像是他在這榮耀時刻的藝術版本,「如果我想讓它看起來像我,我可以去直接站在體育館外,讓你們拍照。」

雕像的動作是源於2009年3月9日(當地時間),韋德面對芝加哥公牛,在延長賽命中三分絕殺球,跳上場邊的桌子並大喊,「這是我的地盤。」,雖然雕像強調他的手勢,但粉絲的反饋都集中在他的臉部。

Throwback: “This is MY HOUSE!!!” Dwyane Wade’s Gamewinner vs the Chicago Bulls Could this game-winning pose be the new Dwyane Wade statue? pic.twitter.com/xgKNoNf6fR

「我在意,但又不在意,」韋德表示,社交媒體的世界就是意見交流,每個人都可以發表意見,「請多談談我,多談談這座雕像,來看看它,拍些照片,發些迷因,我都可以。」

韋德成為隊史首位在邁阿密主場外擁有雕像的球員,他對球迷表示很感謝,「只有少數球隊在外面有雕像,能成為這個載體,成為被選中的人,我感到自豪,我們非常努力地創造了一個形象,它會長期存在,代表邁阿密熱火、我的家庭和熱火球迷們的精神。」

韋德雕像的雕刻師表示,這座雕像的製作花了800小時,韋德有參與了整個設計過程,韋德在過程中看過部分實體,包括臉部。

Apparently Wade saw and approved. This is from his IG. You can see the pics on the table for reference. Just a horrible idea from the jump. Laurence Fishburne from School Daze approved pic.twitter.com/QWEjKo3KHV