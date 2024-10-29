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網議熱火傳奇雕像不像本人　韋德：那我去站在體育館外

▲▼韋德雕像。（圖／路透）

▲▼韋德雕像。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火隊史得分王「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）2019年退役後，隔年熱火退休他的3號球衣，昨天（28日）舉辦韋德銅像揭幕典禮。球迷在雕像公開後，紛紛譏笑認為完全不像，韋德表示，雕像不用像他，雕像是他在這榮耀時刻的藝術版本，「如果我想讓它看起來像我，我可以去直接站在體育館外，讓你們拍照。」

雕像的動作是源於2009年3月9日（當地時間），韋德面對芝加哥公牛，在延長賽命中三分絕殺球，跳上場邊的桌子並大喊，「這是我的地盤。」，雖然雕像強調他的手勢，但粉絲的反饋都集中在他的臉部。

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「我在意，但又不在意，」韋德表示，社交媒體的世界就是意見交流，每個人都可以發表意見，「請多談談我，多談談這座雕像，來看看它，拍些照片，發些迷因，我都可以。」

 ▲▼韋德、韋德雕像。（圖／路透）

韋德成為隊史首位在邁阿密主場外擁有雕像的球員，他對球迷表示很感謝，「只有少數球隊在外面有雕像，能成為這個載體，成為被選中的人，我感到自豪，我們非常努力地創造了一個形象，它會長期存在，代表邁阿密熱火、我的家庭和熱火球迷們的精神。」

韋德雕像的雕刻師表示，這座雕像的製作花了800小時，韋德有參與了整個設計過程，韋德在過程中看過部分實體，包括臉部。

韋德提到，有些迷因讓他笑不停，包括一些認為雕像看起來更像演員費許朋（Laurence Fishburne）而不是三冠後衛、籃球名人堂成員，韋德補充道，「讓藝術家聽到負面反饋是件不幸的事。」負責製作韋德雕像的公司是位於芝加哥地區的Studio Rotblatt Amrany。

關鍵字： NBA韋德雕像退休

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