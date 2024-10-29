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柯瑞檢查結果曝！威金斯、梅爾頓也傷了　勇士少咖哩勝率不到4成

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞開季第3戰就受傷。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季第3戰就傷了天王柯瑞(Stephen Curry)，球團今(29)日公布檢查結果，確認是左腓骨肌拉傷，「咖哩」將缺席接下來2戰，當地時間周五重新評估傷勢。雪上加霜的是，另一名先發主力威金斯(Andrew Wiggins)以及後場新援梅爾頓(De’Anthony Melton)也爆出傷情，灣區的陣容深度受到考驗。

柯瑞本季主場開幕戰出師不利，下半場2度扭到左腳踝，勇士今日宣布當家一哥的傷情為左腓骨肌拉傷。傷病專家史塔斯(Jeff Stotts)解釋，腓骨肌主要負責足底屈曲和外翻，當腳踝被強行向內扭轉時，這些肌肉往往會被拉伸，「低度拉傷」平均缺席場次為1.8場，約6.75天。

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柯瑞預計當地時間周五再次評估傷勢，勇士主帥柯爾(Steve Kerr)透露，「核磁共振結果是好的，這是最重要的，沒有重大損傷。」

▲勇士希爾德、柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞將缺席接下來2戰。（圖／路透）

根據《StatMuse》統計，過去10年，柯瑞缺陣時，勇士的勝率暴跌到3成92；柯瑞上場時，勝率則為7成13，開季就少了球隊體系的核心，對灣區來說無疑是巨大考驗。

雪上加霜的是，前3戰場均能砍19.7分的先發主力威金斯以及後場新援梅爾頓也傳出傷情。《ESPN》披露，威金斯拉傷了背部，明(30)日出戰鵜鶘的機率僅5成，根據柯爾的說法，威金斯的背部並沒有具體的受傷時刻，而是突然出現痠痛。

▲▼勇士威金斯。（圖／路透）

▲勇士威金斯。（圖／路透）

上季效力七六人期間曾因背傷缺席44場比賽的梅爾頓，也將缺席接下來2戰，勇士稱他的右側小面關節發炎，小面關節是位於脊椎椎骨之間的小關節，這些關節在脊椎的運動和穩定中有重要作用。當這些關節發炎時，會引起疼痛和不適，影響患者的活動能力。

梅爾頓已接受核磁共振檢查，結果顯示沒有結構性損傷。3名主要輪替球員爆出傷情，柯爾得盡快排出新的先發陣容，他提到2年級後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、核心悍將格林(Draymond Green)和經驗豐富的安德森(Kyle Anderson)將是柯瑞與梅爾頓缺席時，主要的控球人選，還有可能啟用雙向後衛斯賓塞(Pat Spencer)。

▲▼勇士梅爾頓 。（圖／路透）

▲勇士梅爾頓 。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞威金斯梅爾頓

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