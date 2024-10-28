戴資穎「傷停」變世界第5　周天成回到第8本周挑戰衛冕

???? BWF World Ranking

???? Women's Singles

???? 29 October 2024

(French Open 2023 points removed)



Akane Yamaguchi ???????? goes back to the top 4. #Badminton pic.twitter.com/oVeQvgbAhk — Statminton (@Statminton) October 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎上周已申請世界排名保護，根據《Statminton》公布的最新排名，小戴積分下降到80831分，遭到日本一姐山口茜超車，從第4下滑到第5，我國一哥周天成則以74477分回到男單第8，他本周將出戰超級300系列海洛公開賽，尋求衛冕冠軍。

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Kodai Naraoka ???????? and Kunlavut Vitidsarn ???????? each rise one spot. Chou Tien Chen ???????? goes up to #8. #Badminton pic.twitter.com/FcbS6ZQLwz — Statminton (@Statminton) October 28, 2024

戴資穎原本預計今年結束後高掛球鞋，不過深受雙膝傷勢困擾的她，上周決定申請排名保護；根據規定，排名保護最少3個月，最長可持續1年，這意味著小戴最快要到明年才能出賽，她的下一步引起關注，不過她目前專注於養傷，並未鬆口未來的規劃。

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▲台灣球后戴資穎 。（圖／Badminton photo提供）

根據《Statminton》公布的最新世界排名，戴資穎積分再度下修到80831分，被日本一姐山口茜的81277分「超車」，從第4下滑到第5，前3名依舊是南韓球后安洗瑩、同樣申請排名保護的中國一姐陳雨菲和王祉怡。

另外，台灣一哥周天成本周上升1個名次，回升到第8，他本周將出征德國海洛公開賽，榮膺大會頭號種子，他去年曾在此封王，今年要挑戰衛冕以及個人本季第3冠。

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）