戴資穎「傷停」變世界第5　周天成回到第8本周挑戰衛冕

記者游郁香/綜合報導

台灣球后戴資穎上周已申請世界排名保護,根據《Statminton》公布的最新排名,小戴積分下降到80831分,遭到日本一姐山口茜超車,從第4下滑到第5,我國一哥周天成則以74477分回到男單第8,他本周將出戰超級300系列海洛公開賽,尋求衛冕冠軍。

