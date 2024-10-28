古林睿煬辭退嘆可惜！林安可腳跟傷勢沒問題　替換名單11／11截止

▲林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

12強中華隊日前宣布古林睿煬、邱浩鈞以及潘文輝3位投手辭退，加入2投1野，包含郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩。古林睿煬是在總冠軍系列賽G1因背部傷勢而辭退，總教練曾豪駒坦言可惜。

古林睿煬被視為本屆中華隊重要先發戰力，在征戰前夕辭退，曾總坦言，「一直在關注他，回報消息時，一開始有說可以打，但最後無法打是很可惜的消息，也希望替補選手能拿出好表現。」潘文輝則是稍早幾天收到消息，一來一往花了一些時間，當初有消息時就有預備人選，確定之後即更換選手。

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中華隊替補投手少1人、野手多1人，曾總透露，「一開始是設定14個投手，思考如何讓隊形更完整，選擇15野手、13投手，投手夠用，後續會繼續觀察，也不希望有傷兵出現，看這樣的陣型去做搭配。」

此外，林安可在季後挑戰賽腳部有傷勢，直到總冠軍賽G4才重返先發打線，曾總透露，其身體狀況現在沒有問題。最後名單確認截止日為11月11日，曾總將從11月2日、3日對捷克熱身賽進行觀察及審慎評估。隨隊的陳重羽預計會在這兩場比賽出賽。

各國球員都有入選後辭退的情況，曾總認為，「大家都一樣，出賽一整季多少有疲勞或是受傷，這是沒辦法預防的，其實他們的能力還是有一定的水準，把自己準備好去打每一場比賽。」