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黑豹旗／壓制東體飆出生涯最速　大溪賴謙凡：沒想到自己投這麼好

▲▼大溪高中賴謙凡主投4局無失分 。（圖／中華棒協提供）

▲▼大溪高中賴謙凡主投4局無失分 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

大溪高中今（27日）在黑豹旗青棒賽16強面對強敵東體，靠著3局李旻翰滿貫砲助陣，單局拿下5分，4局再攻下5分大局，第二任投手賴謙凡登板止血，中繼4局無失分，率領大溪11比3擊敗東體，闖進8強，賴謙凡說：「今天表現出乎意料，沒想到自己能投這麼好。」

3局上大溪靠著李旻翰滿貫砲，單局攻下5分，不過下個半局先發投手范博凱就連續被東體敲出3安打，先丟2分，在2出局二壘有人情況下，大溪緊急換上賴謙凡，雖然被敲1支安打，再丟1分，不過接下來沒有再讓東體展開攻勢。

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總計賴謙凡4局投球，用63球，僅被敲3安打，有1次四壞球，送出6次三振，無失分。鄭錦繁認為賴謙凡的關鍵壓制很重要，「幫助球隊守住勝利，謝謝球員，勝利是屬於他們的。」

鄭錦繁認為賴謙凡個性活潑，一年級剛到大溪時，雖然技術好，但心理層面不足，「我告訴他們，來這邊就是機會，不要害怕失敗，失敗會刺激他下次想成功的動力，我們不會因為球員一次、兩次失敗就把球員撤換。」即使范博凱在3局下遇到亂流，鄭錦繁也認為范博凱沒有表現不好，還不斷鼓勵他。

談到自己的表現，賴謙凡直說：「出乎意料」當下已經做好準備上場，希望自己能盡量不失分，把傷害降到最低，很可惜還是讓壘上跑者回到本壘得分，不過賴謙凡認為，自己已經做到投手該做的工作，甚至超乎預期，「不知道自己會投這麼好，還突破了生涯最快球速，之前最快只有144，今天有145，覺得努力有收到回報。」

大溪20人名單中，有16人來自桃園新明國中、仁和國中，大園、青溪則各有1人，全隊18人來自桃園，另有1人來自北市長安，賴謙凡過去是台東新生國中軟式組的球員，是陣中唯一非北部國中出身的選手，高一時最快球速只有134公里，但在加入大溪之後突飛猛進，他說：「我就是想到外面看看，想知道外面有沒有比較好。」

來到大溪後，賴謙凡發現這裡的球員真的比較粗壯，木棒組的投手打起來也很不一樣，「現在我投球需要有更多想法，不能跟以前一樣只是單純丟好球」。

高二的賴謙凡希望自己繼續提升球速、變化球，身材也要更好，他說：「我不能在原地停留，一直停在一個點是不好的。」過去賴謙凡不是個受到矚目的選手，現在他靠著自己的表現，讓越來越多人關注，「我不管別人的想法，我會把自己做好，在場上該做什麼事就做什麼，別人的想法是他們的事。」
 

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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