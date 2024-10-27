黑豹旗／教練！我們帶你去台南！大溪闖8強　鄭錦繁：超越勝負

▲▼大溪高中擊敗東體闖8強 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

桃園大溪高中2018年重返木棒組，並在2021年闖進黑豹旗青棒賽8強，至今培養出鍾玉成、黃鈞麟、陳品宏、許博閎等職業球員，近期在台灣木棒組的成績越來越好，今天（27日）在黑豹旗16強面對強敵台東體中，靠著2次5分大局，加上投手賴謙凡中繼4局好投，終場就以11比3擊敗東體，再度闖進8強，很有機會再創隊史紀錄。

「講真的，沒想過會贏。」大溪總教練鄭錦繁表示，在9月桃園盃時，大溪也與東體交手過，當時沒能贏下來，「那時候東體在跑、打、守能力都優於我們很多。」

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在這次賽前，反而是球員鼓勵鄭錦繁，他說：「我們隊長跟我說，『不用擔心，我們會帶你去台南』，因為我們還沒有去過亞太那個球場比賽過，很高興他們說到做到。」

過去大溪只要曾在對戰輸過某支球隊，就會害怕再與他們交手，這次他們克服心理的恐懼，戰勝上個月擊敗他們的東體，鄭錦繁說：「今天表現已經是超越勝負的感動，他們已經知道如何拿下這場比賽，今天比賽我沒有交代太多，只希望他們可以放開去打，勝負結果交給教練。」

「你們不用去扛這麼大的責任跟壓力。」鄭錦繁賽前不斷提醒球員，放開去打，不要害怕，只希望他們開心比賽，「這就是青春，很多選手的最後一次黑豹旗。」

近年來，大溪在青棒的成績越來越好，有許多過去比較不出名的選手加入大溪，也逐漸在大溪打出成績，鄭錦繁直說：「會選擇大溪，主要是因為機會比較多。」

不過大溪針對選手養成有自己的路，「我們基本上會比其他球隊慢一點。」很多青棒選手高一時就成為主力選手，不過大溪大多是高二，甚至是高三才會出賽，鄭錦繁說：「我們希望養成好後再上，這樣會比較好一點。」

大溪成長茁壯還有一項關鍵因素，那就是桃園市政府努力把人才留在桃園，花了很多經費經營，讓球員留下來，大溪校長王冠銘也很支持棒球隊發展，鄭錦繁說：「還有張滄彬老師，幫我們找了很多支援，讓我們越來越茁壯。」

有一次大溪連敗，鄭錦繁陷入低潮，張滄彬還特地找鄭錦繁聊天，告訴他：「我知道你很認真，棒球不能認真就好，要想辦法贏。」這金句讓鄭錦繁銘記在心，也成為他的帶隊動力。

除了大魔王平鎮高中外，桃園市內還有大溪高中、壽山、北科附工等木棒組球隊，鄭錦繁說：「這幾年我們素質都還不錯，感謝新明國中黃湋志、仁和國中曾偉誠總教練，有他們把在地基層的實力延續到這4所高中，除了平鎮以外，大家實力都很平均。」