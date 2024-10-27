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黑豹旗／心臟太小！　三民高中局局上壘短打全部失敗

▲▼三民高中止步16強 。（圖／中華棒協提供）

▲▼三民高中止步16強 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

高雄三民高中今天（27日）在黑豹旗青棒賽16強賽與麥寮高中戰到突破僵局制的第8局，最後以5比8不敵麥寮攻勢，止步8強，三民高中總教練張榮勳認為球員心理素質還不夠強，面對大比賽時心臟太小顆，今天幾乎所有戰術都失敗，這是球隊輸球主因。

三民今天1至8局都有人上壘，且除了第3局外，都有攻佔得點圈，但就是無法把隊友送回來，前7局戰完只拿到2分，以2:2進入延長賽。張榮勳說：「今天打擊上是還好，主要就是不連貫，一直都有攻勢，不過就是打不進來，這是比較想要去突破的地方。」

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張榮勳透露，三民從暑假一直到現在，好幾次比賽都遇到一樣狀況，跑者已經上二壘、三壘，但就是無法得分。且本場比賽三民出現多次壘間出局，張榮勳說：「短打也出現問題，對方牽制也出局，助攻也不行，今天短打全都失敗，戰術沒辦法好好執行，今天只有打帶跑做得很好。」

開路先鋒張耀斌也在5局時進行短打，結果打到手指，現在還無法確認有無骨裂，少了一個重要的打者，讓三民相當苦惱。談到球員戰術執行能力，張榮勳透露，過去幾場比賽，短打戰術都還能執行，可能這場比賽張力比較大，「高強度的比賽短打很重要，我們回去要再練。」

「穀保、平鎮、普門這些選手國中就是佼佼者，心理素質很強大」張榮勳提到，三民陣中很多球員國中甚至沒報過比賽，是比較後段的選手，遇到強一點的比賽時，站上打擊區就腦袋空白，不斷叮嚀他們，但心理素質還是不夠「我們練的量、能力跟技術已經追上普門、平鎮，不過心理素質還沒追上。」

雖然輸球，但張榮勳還是鼓勵選手，他認為從頭到尾選手都沒放棄，「7局2出局後追平，pk時落後6分，但還是打回3分，而且壘上一直都有人，這是教練比較滿意的地方。」

這場比賽三民第二任投手蘇嵐鴻投了5局、95球，有6次三振，不過丟了6分，包含4分自責分，吞下後援敗。談到蘇嵐鴻，張榮勳說：「他是我們主力投手，今天球探也都是在看他，不過前一陣子他丟下來有點疲憊，桃園盃丟完也有抽筋狀況，所以現在我們讓他慢慢來，量不要太多，先讓他放鬆再調整回來。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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