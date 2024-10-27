黑豹旗／徐磊、歐睿傑狀況差　麥寮延長賽大局擊敗三民闖8強

▲麥寮高中徐磊。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

雲林麥寮高中今天（27日）在黑豹旗16強面對高雄三民高中，領先大半場比賽，沒想到在7局下2出局後遭到追平，雙方進入延長賽，突破僵局制的第8局麥寮先攻下6分，8局下三民僅拿下3分，終場麥寮就以8比5擊敗三民，順利晉級8強。

此戰麥寮先發吳柏霆主投3.2局無失分，接任的徐磊2局投球，被敲2安打，還有1次四壞球、1暴投，丟1分非自責分；歐睿傑1.1局被敲4安打，還有1次四壞球，丟4分，包含2分自責分；賴冠廷投1局，被敲1安打，有1暴投，無失分。

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談到球員表現，麥寮總教練吳秉倫認為不理想，除了第一任投手吳柏霆狀況好一點，另外2名牛棚投手狀況很差，他說：「徐磊今天狀況不理想，所以我換投，歐睿傑7局2出局時投到2好球，不應該直接投進去給他打，有4顆壞球空間可以利用，結果被打出去，下一個同樣狀況又犯。」最後，麥寮動用到沒有想使用到的第四任投手才化解危機。

麥寮在這場比賽1至8局，每局都讓三民上壘，且除了3局以外，每局都有跑者上得點圈，顯見投手狀況不佳。不過吳秉倫認為，球員這場比賽還是有做得好的部分，那就是打到最後，專注力都沒有鬆懈，「就算被追平，打到後面的PK，該打的企圖心還是有，這是比較滿意的部分。」

在擊敗三民後，麥寮挺進8強，連續2年闖進8強，也是隊史第3度晉級8強，不過接下來他們還要針對投手調整，「今天動用到第四任投手，回去還要再想想投手怎麼調整，看這兩天的練習狀況安排下一場投手。」