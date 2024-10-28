黑豹旗專題／激發音樂人的棒球魂　樂團主唱張鈞皓夢想紅土開唱

▲▼張鈞皓高中時期參與黑豹旗，擔任竹北高中二壘手。（圖／張鈞皓提供）

記者楊舒帆／專訪

中信盃黑豹旗至今舉辦第12屆，過去曾在紅土揮灑青春的球員，如今也各自踏上不同的夢想之路，竹北高中張鈞皓成為樂團「夢遊旅人」的主唱，並渴望有朝一日能站上紅土開唱。

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社團球隊的榮耀時刻 校園棒球青春篇章：親眼看古林睿煬的震撼

2016至2018年，張鈞皓在竹北高中棒球隊擔任二壘手，經歷三屆黑豹旗賽事。高三那年，他們在電視轉播戰役中以10比0擊敗內壢高中，「當時擊出第一支安打時超級開心！」張鈞皓回憶，因為前兩年的挫敗，更渴望在最後一年有好表現，「那場比賽隊友們有如神助，平常可能會漏球的都抓到，連蔡明里主播都稱讚我們守備不錯。」而且同學在學校透過轉播看比賽，大家都很振奮。

雖然之後對上成德高中止步，但比賽過程讓張鈞皓印象深刻。「特別是他們的跑壘細節，就算對上我們社團球隊，也會在每支安打後盡力跑壘到最後一刻滑壘。」他也提到，現效力統一獅的陳聖平當時就展現實力，「那場比賽他打出三支長打。」更讓他難忘的是，在場邊看到古林睿煬傳接球的震撼，「瞬間成為棒球場上的迷弟。」

「黑豹旗時期，有四個從國中就一起打球的同學，」張鈞皓回憶高三那年特別深刻，「比賽前大家都很緊張，加上有全校師生透過電視支持，感覺很像日本動漫情節。」這群並肩作戰五六年的隊友，創造了他們的熱血時刻。

▲▼張鈞皓高中時期攻守俱佳。（圖／張鈞皓提供）

主唱如同先發投手 激發音樂人的棒球魂

高中時期，張鈞皓除了打球也參加熱音社，接觸搖滾樂培養了對音樂的熱愛。2021年加入「夢遊旅人」擔任主唱後，他發現棒球與搖滾樂有許多相似之處。「搖滾樂的熱血感覺，跟創作音樂的思考模式，就像在每一局、每個段落組合而成，而主唱、吉他手、鼓手就像先發投手、中繼投手和後援投手，一起完成演出。最後一個出局數前都不會放棄，在搖滾樂上，每一刻，盡全力做到最好，跨領域的連結有跡可循，」

▲「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／Qlo提供）

「主唱很像先發投手，往往能決定一場演出的好壞，」身為桃猿球迷的張鈞皓打趣地說，「如果當天一直破音，就像投手一直暴投，這場表演就毀了，就像去年台灣大賽G7的道博格（前桃猿洋投）。」

棒球音樂圈的美好連結 期待有招一日站上紅土開唱

在社會乙組棒球隊中，張鈞皓結識了許多音樂圈的棒球同好。「野球乾一杯」的強哥、為樂天桃猿寫主題曲的周自從，甚至是四分衛的鼓手和滅火器的團員們，都會相約練球。「每個月我們都會聚在一起打一兩場比賽，」張鈞皓說，「音樂圈其實有很多熱愛棒球的人。」

看著這些前輩們在演唱會上時而穿著球衣上台演出、為職棒球隊創作應援曲，張鈞皓心中也醞釀著夢想。「看他們把音樂和棒球結合得這麼自然，真的超級酷！以前完全沒想過這兩個領域能有交集，現在期待著自己有朝一日也能站上球場開唱。」

▲▼「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／楚茵提供）

首張EP《珂賽特》 用音符刻畫情感歷程 登上日本音樂舞台宛如旅外發光

2022年，「夢遊旅人」開始籌備首張EP。在草東沒有派對貝斯手Dennis擔任製作人的指導下，歷經一年半的錄音室磨練，終於完成了《珂賽特》這張作品。

「這張EP就像是一段感情的心路歷程，」張鈞皓解釋道，每首歌都經過精心編排，帶領聽眾走過一段情感轉變的旅程。「從最初的糾結、掙扎，到陷入膠著狀態的自我消耗，最後學會放下、安放在心中某個位置，我們試圖用音樂傳達那種帶點遺憾卻又無可奈何的心境。」

上個月「夢遊旅人」受邀到日本參加TOWER RECORDS澀谷店 B1 CUTUP STUDIO 舉辦的現場演出活動，成為台灣樂團表演成員之一。張鈞皓表示，「很酷！能靠自己喜歡的事，努力做到一個階段並受到肯定，就像球員尋求旅外且站上更高殿堂的時候。這是日本知名的唱片行的特別企劃，邀請請台灣樂團主題的系列活動，能登上國際舞台內心很彭拜，這一條路上努力過程很值得。」

對於正在打黑豹旗的球員，張鈞皓勉勵，「每個PLAY都是舞台，都是一場表演，準備好時就能讓大家刮目相看。即使失敗也沒關係，重要的是不要留下遺憾。」

▲「夢遊旅人」張鈞皓。（圖／子維提供）

▲黑豹旗專題，「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／楚茵提供）