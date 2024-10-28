運動雲

>

黑豹旗專題／激發音樂人的棒球魂　樂團主唱張鈞皓夢想紅土開唱

▲▼黑豹旗專題，張鈞皓。（圖／張鈞皓提供）

▲▼張鈞皓高中時期參與黑豹旗，擔任竹北高中二壘手。（圖／張鈞皓提供）

▲▼黑豹旗專題，張鈞皓。（圖／張鈞皓提供）

記者楊舒帆／專訪

中信盃黑豹旗至今舉辦第12屆，過去曾在紅土揮灑青春的球員，如今也各自踏上不同的夢想之路，竹北高中張鈞皓成為樂團「夢遊旅人」的主唱，並渴望有朝一日能站上紅土開唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社團球隊的榮耀時刻　校園棒球青春篇章：親眼看古林睿煬的震撼

2016至2018年，張鈞皓在竹北高中棒球隊擔任二壘手，經歷三屆黑豹旗賽事。高三那年，他們在電視轉播戰役中以10比0擊敗內壢高中，「當時擊出第一支安打時超級開心！」張鈞皓回憶，因為前兩年的挫敗，更渴望在最後一年有好表現，「那場比賽隊友們有如神助，平常可能會漏球的都抓到，連蔡明里主播都稱讚我們守備不錯。」而且同學在學校透過轉播看比賽，大家都很振奮。

雖然之後對上成德高中止步，但比賽過程讓張鈞皓印象深刻。「特別是他們的跑壘細節，就算對上我們社團球隊，也會在每支安打後盡力跑壘到最後一刻滑壘。」他也提到，現效力統一獅的陳聖平當時就展現實力，「那場比賽他打出三支長打。」更讓他難忘的是，在場邊看到古林睿煬傳接球的震撼，「瞬間成為棒球場上的迷弟。」

「黑豹旗時期，有四個從國中就一起打球的同學，」張鈞皓回憶高三那年特別深刻，「比賽前大家都很緊張，加上有全校師生透過電視支持，感覺很像日本動漫情節。」這群並肩作戰五六年的隊友，創造了他們的熱血時刻。

▲▼黑豹旗專題，張鈞皓。（圖／張鈞皓提供）

▲▼張鈞皓高中時期攻守俱佳。（圖／張鈞皓提供）

▲▼黑豹旗專題，張鈞皓。（圖／張鈞皓提供）

主唱如同先發投手　激發音樂人的棒球魂

高中時期，張鈞皓除了打球也參加熱音社，接觸搖滾樂培養了對音樂的熱愛。2021年加入「夢遊旅人」擔任主唱後，他發現棒球與搖滾樂有許多相似之處。「搖滾樂的熱血感覺，跟創作音樂的思考模式，就像在每一局、每個段落組合而成，而主唱、吉他手、鼓手就像先發投手、中繼投手和後援投手，一起完成演出。最後一個出局數前都不會放棄，在搖滾樂上，每一刻，盡全力做到最好，跨領域的連結有跡可循，」

▲黑豹旗專題，「夢遊旅人」張鈞皓。（圖／Qlo提供）

▲「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／Qlo提供）

「主唱很像先發投手，往往能決定一場演出的好壞，」身為桃猿球迷的張鈞皓打趣地說，「如果當天一直破音，就像投手一直暴投，這場表演就毀了，就像去年台灣大賽G7的道博格（前桃猿洋投）。」

棒球音樂圈的美好連結 期待有招一日站上紅土開唱

在社會乙組棒球隊中，張鈞皓結識了許多音樂圈的棒球同好。「野球乾一杯」的強哥、為樂天桃猿寫主題曲的周自從，甚至是四分衛的鼓手和滅火器的團員們，都會相約練球。「每個月我們都會聚在一起打一兩場比賽，」張鈞皓說，「音樂圈其實有很多熱愛棒球的人。」

看著這些前輩們在演唱會上時而穿著球衣上台演出、為職棒球隊創作應援曲，張鈞皓心中也醞釀著夢想。「看他們把音樂和棒球結合得這麼自然，真的超級酷！以前完全沒想過這兩個領域能有交集，現在期待著自己有朝一日也能站上球場開唱。」

▲▼黑豹旗專題，「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／楚茵提供）

▲▼「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／楚茵提供）

▲▼黑豹旗專題，「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／楚茵提供）

首張EP《珂賽特》 用音符刻畫情感歷程　登上日本音樂舞台宛如旅外發光

2022年，「夢遊旅人」開始籌備首張EP。在草東沒有派對貝斯手Dennis擔任製作人的指導下，歷經一年半的錄音室磨練，終於完成了《珂賽特》這張作品。

「這張EP就像是一段感情的心路歷程，」張鈞皓解釋道，每首歌都經過精心編排，帶領聽眾走過一段情感轉變的旅程。「從最初的糾結、掙扎，到陷入膠著狀態的自我消耗，最後學會放下、安放在心中某個位置，我們試圖用音樂傳達那種帶點遺憾卻又無可奈何的心境。」

上個月「夢遊旅人」受邀到日本參加TOWER RECORDS澀谷店 B1 CUTUP STUDIO 舉辦的現場演出活動，成為台灣樂團表演成員之一。張鈞皓表示，「很酷！能靠自己喜歡的事，努力做到一個階段並受到肯定，就像球員尋求旅外且站上更高殿堂的時候。這是日本知名的唱片行的特別企劃，邀請請台灣樂團主題的系列活動，能登上國際舞台內心很彭拜，這一條路上努力過程很值得。」

對於正在打黑豹旗的球員，張鈞皓勉勵，「每個PLAY都是舞台，都是一場表演，準備好時就能讓大家刮目相看。即使失敗也沒關係，重要的是不要留下遺憾。」

▲黑豹旗專題，「夢遊旅人」張鈞皓。（圖／子維提供）

▲「夢遊旅人」張鈞皓。（圖／子維提供）

▲▼黑豹旗專題，「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／楚茵提供）

▲黑豹旗專題，「夢遊旅人」主唱張鈞皓。（圖／楚茵提供）

關鍵字： 校園棒球音樂張鈞皓珂賽特棒球音樂圈

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

支持中國基層棒球發展　第一屆中國信託杯青少年棒球聯賽落幕

支持中國基層棒球發展　第一屆中國信託杯青少年棒球聯賽落幕

黑豹旗／王牌潛水艇陳世展無法止血！東體投手崩盤　教頭：太急躁

黑豹旗／王牌潛水艇陳世展無法止血！東體投手崩盤　教頭：太急躁

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

熱門新聞

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

讀者回應

﻿

熱門新聞

1好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

2道奇布勒學不成大谷「惡魔指叉」

3詹皇因八村壘「不傳球」發火？

4湖人菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約

5大谷翔平傷勢好轉　羅伯斯：會打G3

最新新聞

1熱火傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻

2道奇布勒學不成大谷「惡魔指叉」

3大谷翔平傷勢好轉　羅伯斯：會打G3

4張甄芸從女棒國手到空服員

5樂團主唱張鈞皓難忘當年古林一幕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366