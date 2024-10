勇士格林評恩比德輪休計劃　「別想一步登天而缺席比賽」

▲勇士格林。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人頭牌恩比德(Joel Embiid)開季前就公開表示,未來應該都不會再打「背靠背」比賽,聯盟日前已宣布將對此展開調查。勇士核心悍將格林(Draymond Green)近日在他的播客節目《The Draymond Green Show》上直言,如果恩比德遵循七六人的負荷管理,他的職業生涯將受到影響。

格林認為恩比德應該多出賽,平均得分也要盡可能拉高,追求所有個人獎項,格林告訴另一位主持人戴維斯(Baron Davis),「如果你只考慮贏得冠軍,那你可能永遠不會奪冠。」

Draymond Green shares his thoughts on Joel Embiid trying to preserve his way to a championship by not playing in back to back NBA games pic.twitter.com/WrqycB9H5q