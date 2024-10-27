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勇士格林評恩比德輪休計劃　「別想一步登天而缺席比賽」

▲▼格林。（圖／路透）

▲勇士格林。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人頭牌恩比德（Joel Embiid）開季前就公開表示，未來應該都不會再打「背靠背」比賽，聯盟日前已宣布將對此展開調查。勇士核心悍將格林（Draymond Green）近日在他的播客節目《The Draymond Green Show》上直言，如果恩比德遵循七六人的負荷管理，他的職業生涯將受到影響。

格林認為恩比德應該多出賽，平均得分也要盡可能拉高，追求所有個人獎項，格林告訴另一位主持人戴維斯（Baron Davis），「如果你只考慮贏得冠軍，那你可能永遠不會奪冠。」

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格林不希望看到恩比德因為追求總冠軍，而限制自己在場上的表現，「我不是說他（恩比德）贏不了冠軍，我的意思是萬一他最終生涯無冠，這樣一來，也會讓我們質疑他原本能做到的事情，像是奪得MVP、壓制所有對手。」

格林補充道，「我知道你能做到這一點（拿下MVP），所以不要因為想一步登天而選擇缺席比賽，最後卻還希望能贏得冠軍。」

尚未在新賽季亮相的恩比德，上季只出賽39場比賽，為生涯最低，但他出賽時，平均能攻下34.7分、11籃板和5.6助攻。

關鍵字： NBA格林恩比德

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