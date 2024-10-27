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中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

2024年中華職棒冠軍賽昨（25）日在台中洲際棒球場畫下句點，卻有球迷在球場外的建案工地發現精彩花絮。（圖／翻攝●【爆廢公社二館】●）

▲中華職棒冠軍賽在台中洲際棒球場畫下句點，卻有球迷在球場外的建案工地發現精彩花絮。（圖／翻攝爆廢公社二館）

圖文／CTWANT

2024年中華職棒冠軍賽25日在台中洲際棒球場畫下句點，最終由中信兄弟象以4勝1敗的戰績力壓統一獅，順利奪得年度冠軍，更是隊史第10冠。在這場精彩賽事過程中，在場的球迷竟然發現洲際棒球場周圍有很多新建工地，1、2壘之間方向的工地內，有2名工人不僅在「免費看球賽」，還順應氣氛與啦啦隊一同起舞，讓現場球迷覺得……「啊，難怪工地進度會落後。」

由於今年冠軍賽上演的是宿敵「獅象對決」的戲碼，熱度頗高，25日這場賽事也堪稱一票難求。不過球賽進行到一半，有眼尖球迷卻發現旁邊的新建工地樓上，竟然有工人站在鷹架上觀賽，還跟著啦啦隊一起扭腰擺臀、勁歌熱舞，投入到不行。讓球迷直呼：「難道這就是傳說中的免門票VIP？」而建築工人熱舞的畫面也被球迷捕捉，PO在網路上。

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有球迷將2段工地工人們觀賽隨啦啦隊起舞影片PO在臉書社團《爆廢公社二館》，引起網友熱議。不少網友留言表示：「免費看球賽，還跳應援舞」、「歡迎大家來做工，很多地方擁有免費入場券」、「老闆：這一天臨時工怎麼突然滿了」、「反正晚上不能施工，還有免費球賽看，真香！」

還有網友靈機一動，發現了這裡建案的好處：「買房子送免費球賽」、「以後這房子可免費看球啊！」，也有網友調侃這種「搭便車行為」：「北有杰倫下水道，中有工地炸裂舞。」

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關鍵字： 周刊王中職工人炸裂建案

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