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黑豹旗／屏東大雨無法練球　美和投守不穩不敵高苑止步16強

▲▼屏東美和中學 。（圖／中華棒協提供）

▲屏東美和中學 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

美和高中今天（26日）在中信盃黑豹旗青棒賽16強面對高苑工商，雖然首局就敲回1分，不過1局下立刻被高苑打2分逆轉，終場1比4輸球，無緣8強，美和總教練陳耿佑表示，球隊從暑假到現在都沒辦法好好練球，希望接下來場地整理完成後能順利，在木棒聯賽再闖8強。

這場比賽美和先發投手蔡凱威完投6局，僅被敲4安打，不過有2次四壞球、1次觸身球，送出4次三振，丟4分，其中3分自責分。談到球員表現，陳耿佑說：「投手穩定性還不夠，今天從第一局就開始保送，讓對方有得分契機。」

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在首局讓高苑拿下2分後，第2局輪到守備出現狀況，陳耿佑說：「那個失誤也很重要，連續發生狀況，一次游擊手漏球，還有一次短打傳二壘暴傳。」

事實上高苑今天投打表現都不是很理想，不過美和沒能把握住攻勢，相當可惜。陳耿佑說：「對方不理想，我們也不穩定，不管打擊、守備都是。」

即使後來蔡凱威穩定下來，沒有再丟分數，不過美和的打線不幫忙，陳耿佑說：「如果能趁對方投手狀況不好時積極進攻、上壘，那我們還有機會，畢竟也只差3分。」

這次黑豹旗挺進16強，不過陳耿佑認為，只有這場比賽才能看見過去的訓練成效，「前面幾場比賽遇到的對手都差太多，碰到嘉義那場也是本來就應該要贏的，所以要看這場才能應驗我們練球的成效。」

不過陳耿佑提到，美和從暑假到最近都因為下雨無法練球，「這禮拜球場才把所有的草除掉，內野紅土也才用好，所以我們要回去好好練，準備接下來1月的木棒聯賽，現在有球場可以用了就要好好準備。」陳耿佑表示，美和過去兩年在木棒聯賽都晉級8強，今年也至少要以8強為目標。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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