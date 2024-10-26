運動雲

>

黑豹旗／大同被平鎮剛猛球速壓制　教練蘇建榮：想打7局學更多東西

▲屏東大同高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

▲屏東大同高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

屏東大同高中今（26日）在黑豹旗16強面對衛冕軍平鎮高中，打線全場吞下8次三振，只敲出2支安打，加上守備失誤及投手無法壓制，5局被0比10輸球，總教練蘇建榮說：「原本希望能打滿7局，讓球員從平鎮身上多學習一點東西。」

「今天太緊張了，很多守備該處理的沒處理好。」前2局大同都因為守備失誤、瑕疵丟2分，蘇建榮說：「一開始前3局對方攻擊也沒有很理想，前幾局守備狀況如果我們有處理起來就不會丟分。」蘇建榮認為，前半段比賽球員壓力帶大，「面對實力與我們有一大截差距的隊伍，他們比較沒辦法展現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰平鎮許多投手都投到140以上，先發投手丘立璿更是飆出平生涯最快的147公里，蘇建榮說：「他們的速度以我們的攻擊能力比較沒辦法。」

蘇建榮透露，大同打線大概面對135以上就比較沒辦法。雖然在學校練習時，大同也會以發球機不斷針對140以上球速攻擊，但實際打起來還是有差，「我們在學校140一直打，但發球機跟人丟出來還是有落差，因為有轉速的關係，球會衝很快，反應能力比較不到，沒辦法打這麼好。」

今天關鍵發生在4局下，平鎮先是靠安打、保送攻佔一二壘，8棒高宥軒短打形成內野安打，隨後被埋伏9棒的黃天賜敲出三壘安打，蘇建榮說：「那個短打很關鍵，因為沒有處理好變成滿壘，對方埋伏9棒的黃天賜真的打很好，被他打一支深遠的，如果沒有的話還能咬緊。」

原本賽前希望能跟打滿7局，很可惜大同沒辦法達到，蘇建榮分析這次黑豹旗大同表現，前3場運氣很好遇到社團球隊，「籤運比較好，我們前半段穩紮穩打，不過遇到彰化高中，他們也都是有底子的，我們沒有鬆懈」。

32強戰大同3:2戰勝實力堅強的新社高中，蘇建榮認為主要是投手球數限制的關係，限制的新社的發揮，「因為大會有用球數限制，要不然以新社的投手來說，真的沒這麼好攻擊，讓我們有機會。」

「進入16強就會遇到平鎮，原本是希望能打7局，在他們身上學習到更多東西。」蘇建榮表示，平時大同沒辦法遇到球速這麼快、打擊如此強勁的對手，如果多比賽就能學習到更多，「今天提前結束，每個人大概就是一打席，只有前段半次兩打席，這不是平常能遇到的那種球隊，投手能力、守備能力都值得學習，像是今天那個游擊手的守備趨前游刃有餘，如果能力沒這麼好，那球是沒辦法處理的。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

熱門新聞

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

2道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

3古林等3人辭退12強　聯盟宣布遞補人選

4林志傑拋震撼彈　本季結束將退休

5大谷為滿貫砲嗨翻：最棒的全壘打！

最新新聞

1戴黃絲帶懷念李來發　林軒宇：做給總仔看

2林軒宇解危高苑勝美和闖黑豹旗8強

3大同被平鎮剛猛球速壓制　想打7局學東西

4黃天賜滿壘敲三壘打　平鎮頂級游擊手強化攻擊

5有問題找陳睦衡　邱立璿2局飆5Ｋ平鎮晉8強

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷50轟球得主是誰？K董笑稱：不是我吧

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366