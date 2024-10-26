黑豹旗／大同被平鎮剛猛球速壓制　教練蘇建榮：想打7局學更多東西

▲屏東大同高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

屏東大同高中今（26日）在黑豹旗16強面對衛冕軍平鎮高中，打線全場吞下8次三振，只敲出2支安打，加上守備失誤及投手無法壓制，5局被0比10輸球，總教練蘇建榮說：「原本希望能打滿7局，讓球員從平鎮身上多學習一點東西。」

「今天太緊張了，很多守備該處理的沒處理好。」前2局大同都因為守備失誤、瑕疵丟2分，蘇建榮說：「一開始前3局對方攻擊也沒有很理想，前幾局守備狀況如果我們有處理起來就不會丟分。」蘇建榮認為，前半段比賽球員壓力帶大，「面對實力與我們有一大截差距的隊伍，他們比較沒辦法展現。」

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此戰平鎮許多投手都投到140以上，先發投手丘立璿更是飆出平生涯最快的147公里，蘇建榮說：「他們的速度以我們的攻擊能力比較沒辦法。」

蘇建榮透露，大同打線大概面對135以上就比較沒辦法。雖然在學校練習時，大同也會以發球機不斷針對140以上球速攻擊，但實際打起來還是有差，「我們在學校140一直打，但發球機跟人丟出來還是有落差，因為有轉速的關係，球會衝很快，反應能力比較不到，沒辦法打這麼好。」

今天關鍵發生在4局下，平鎮先是靠安打、保送攻佔一二壘，8棒高宥軒短打形成內野安打，隨後被埋伏9棒的黃天賜敲出三壘安打，蘇建榮說：「那個短打很關鍵，因為沒有處理好變成滿壘，對方埋伏9棒的黃天賜真的打很好，被他打一支深遠的，如果沒有的話還能咬緊。」

原本賽前希望能跟打滿7局，很可惜大同沒辦法達到，蘇建榮分析這次黑豹旗大同表現，前3場運氣很好遇到社團球隊，「籤運比較好，我們前半段穩紮穩打，不過遇到彰化高中，他們也都是有底子的，我們沒有鬆懈」。

32強戰大同3:2戰勝實力堅強的新社高中，蘇建榮認為主要是投手球數限制的關係，限制的新社的發揮，「因為大會有用球數限制，要不然以新社的投手來說，真的沒這麼好攻擊，讓我們有機會。」

「進入16強就會遇到平鎮，原本是希望能打7局，在他們身上學習到更多東西。」蘇建榮表示，平時大同沒辦法遇到球速這麼快、打擊如此強勁的對手，如果多比賽就能學習到更多，「今天提前結束，每個人大概就是一打席，只有前段半次兩打席，這不是平常能遇到的那種球隊，投手能力、守備能力都值得學習，像是今天那個游擊手的守備趨前游刃有餘，如果能力沒這麼好，那球是沒辦法處理的。」