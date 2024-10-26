黑豹旗／黃天賜滿壘敲三壘打　平鎮頂級游擊手強化攻擊

▲平鎮高中黃天賜 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗今（26日）進入16強賽程，衛冕軍平鎮高中今靠著埋伏9棒的黃天賜滿壘時的三壘安打，加上3名投手聯手封鎖，5局以10比0擊敗屏東大同高中，順利晉級8強，總教練吳柏宏認為，現在平鎮整隊都朝著好的方向發展，越打越好。談到4局下的打席，黃天賜認為，自己當下只是想要確實擊球，最後收到好效果。

黑豹旗從6日開打，不過由於混合組有203隊參賽，比賽之間相隔比較多天，因此前半段賽程平鎮努力調整，吳柏宏說：「現在整支球隊攻擊、守備、投手都步入比賽節奏，越來越好，比較重要的就是8強之後的比賽，還有幾天的時間，我們要繼續往比賽方向調整。」

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黃天賜在4局下無人出局滿壘時面對大同溫梓翔，第一球就敲出左外野深遠飛球，形成三壘安打，幫助平鎮灌進3分，隨後他也回到本壘得分，該局平鎮拿下6分，成為平鎮能扣倒大同的關鍵，本場比賽黃天賜個人2支三壘安打，賺進4分打點。

吳柏宏說：「他是很有經驗的選手，已經高三了，守備上沒有問題，但打擊不斷提醒他力量要加強，他球感本來就很好，如果力量能達到一定水準，長打就自然會出現，身為游擊手，如果攻擊方面成長，他會成為更有價值的球員。」吳柏宏認為，以黃天賜的守備價值，加上日漸成熟的打擊心態，如果加上力量，他會成為很好的選手。

「當時就是看壘上狀況」談到4局下關鍵打席，黃天賜表示，自己的目標就是往外野送，告訴自己要確實擊球，把隊友送回本壘。

黃天賜認為，自己目前守備不是問題，他依循教練指示，「想持續做重量，看看能不能在短短半年到一年時間加強力量。」黃天賜希望自己能每個打席都把球打得強勁，成為一名有力量的打者。

U12、U15、U18黃天賜都入選中華隊，是國家隊常客，他在國際賽中也學習到很多，「包括心態上、經驗上，我知道現在自己還需要加強在場上的穩定性、對比賽的觀察力。」