運動雲

>

黑豹旗／黃天賜滿壘敲三壘打　平鎮頂級游擊手強化攻擊

▲平鎮高中黃天賜 。（圖／中華棒協提供）

▲平鎮高中黃天賜 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗今（26日）進入16強賽程，衛冕軍平鎮高中今靠著埋伏9棒的黃天賜滿壘時的三壘安打，加上3名投手聯手封鎖，5局以10比0擊敗屏東大同高中，順利晉級8強，總教練吳柏宏認為，現在平鎮整隊都朝著好的方向發展，越打越好。談到4局下的打席，黃天賜認為，自己當下只是想要確實擊球，最後收到好效果。

黑豹旗從6日開打，不過由於混合組有203隊參賽，比賽之間相隔比較多天，因此前半段賽程平鎮努力調整，吳柏宏說：「現在整支球隊攻擊、守備、投手都步入比賽節奏，越來越好，比較重要的就是8強之後的比賽，還有幾天的時間，我們要繼續往比賽方向調整。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃天賜在4局下無人出局滿壘時面對大同溫梓翔，第一球就敲出左外野深遠飛球，形成三壘安打，幫助平鎮灌進3分，隨後他也回到本壘得分，該局平鎮拿下6分，成為平鎮能扣倒大同的關鍵，本場比賽黃天賜個人2支三壘安打，賺進4分打點。

吳柏宏說：「他是很有經驗的選手，已經高三了，守備上沒有問題，但打擊不斷提醒他力量要加強，他球感本來就很好，如果力量能達到一定水準，長打就自然會出現，身為游擊手，如果攻擊方面成長，他會成為更有價值的球員。」吳柏宏認為，以黃天賜的守備價值，加上日漸成熟的打擊心態，如果加上力量，他會成為很好的選手。

「當時就是看壘上狀況」談到4局下關鍵打席，黃天賜表示，自己的目標就是往外野送，告訴自己要確實擊球，把隊友送回本壘。

黃天賜認為，自己目前守備不是問題，他依循教練指示，「想持續做重量，看看能不能在短短半年到一年時間加強力量。」黃天賜希望自己能每個打席都把球打得強勁，成為一名有力量的打者。

U12、U15、U18黃天賜都入選中華隊，是國家隊常客，他在國際賽中也學習到很多，「包括心態上、經驗上，我知道現在自己還需要加強在場上的穩定性、對比賽的觀察力。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

熱門新聞

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

2道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

3古林等3人辭退12強　聯盟宣布遞補人選

4林志傑拋震撼彈　本季結束將退休

5大谷為滿貫砲嗨翻：最棒的全壘打！

最新新聞

1戴黃絲帶懷念李來發　林軒宇：做給總仔看

2林軒宇解危高苑勝美和闖黑豹旗8強

3大同被平鎮剛猛球速壓制　想打7局學東西

4黃天賜滿壘敲三壘打　平鎮頂級游擊手強化攻擊

5有問題找陳睦衡　邱立璿2局飆5Ｋ平鎮晉8強

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷50轟球得主是誰？K董笑稱：不是我吧

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366