運動雲

>

自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

▲▼樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

台灣大賽落幕，自由市場即將開市，聯盟預計下周三宣告自由球員名單。樂天桃猿今年有3名球員符合資格，包括林泓育、朱育賢以及林承飛；3人對於行使FA都有一些想法，有機會行使權利。桃猿球團將全力留人，副領隊沈鈺傑指出，與他們都談過，對於朱育賢、林泓育，都開出至少3年複數約。

桃猿今年季中和朱育賢交換過意見，他過去並無經紀公司，今年特別委託悍創經紀公司與球團交涉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱育賢在2022年和球團簽下3年複數年約，據悉平均月薪至少70萬；今年合約到期，剛好符合FA資格。沈鈺傑與他談過2、3次，開出還不錯的3年複數約，月薪有望來到80萬。

朱育賢首次透過經紀公司談約，沈鈺傑表示，目前為止都還算順利，「會再等對方回覆。」據了解，已有其他球團有意網羅這位重砲好手。

至於38歲的林泓育今年再度打出佳績，且首度有FA資格。為活絡自由市場，替職棒環境盡點心力，他不排除行使FA。

沈鈺傑指出，球團同樣開給林泓育3年約，且目前是以選手合約為主，「小胖今年表現相當不錯，對自己身材要求也相當嚴格，我們還是以球員角度和他談，當然未來發展（教練方面）都可以談，我們也希望他能夠持續在這裡幫助球隊。」

至於林承飛，沈鈺傑說，「先前有談過，今天也有稍微聊一下，聽聽看他的想法，但還是希望他以今天的感恩會為主，可能晚上才有新進度。」

今年其他球隊也可能會有不錯的選手投入自由市場，對此沈鈺傑強調，桃猿首要任務是留下這3名主力，「當然其他球員會視位置一併考慮，但還是會以這3位為主。」

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 桃猿自由球員FA球團留人朱育賢林泓育

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

見證黃彩帶成功拋下　王建民：稍微可以喘口氣

見證黃彩帶成功拋下　王建民：稍微可以喘口氣

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

熱門新聞

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

2道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

3古林等3人辭退12強　聯盟宣布遞補人選

4林志傑拋震撼彈　本季結束將退休

5大谷為滿貫砲嗨翻：最棒的全壘打！

最新新聞

1哈利柏頓單場0分喊：沒在擔心

2富邦勇士創舉　啟用破百萬台幣禮物車

3FA開市前哨戰！猿開複數約留朱、胖

4古久保續掌兵符　要留住3大FA主力

5林志傑拋震撼彈　本季結束將退休

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷50轟球得主是誰？K董笑稱：不是我吧

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366