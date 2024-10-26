自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

台灣大賽落幕，自由市場即將開市，聯盟預計下周三宣告自由球員名單。樂天桃猿今年有3名球員符合資格，包括林泓育、朱育賢以及林承飛；3人對於行使FA都有一些想法，有機會行使權利。桃猿球團將全力留人，副領隊沈鈺傑指出，與他們都談過，對於朱育賢、林泓育，都開出至少3年複數約。

桃猿今年季中和朱育賢交換過意見，他過去並無經紀公司，今年特別委託悍創經紀公司與球團交涉。

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朱育賢在2022年和球團簽下3年複數年約，據悉平均月薪至少70萬；今年合約到期，剛好符合FA資格。沈鈺傑與他談過2、3次，開出還不錯的3年複數約，月薪有望來到80萬。

朱育賢首次透過經紀公司談約，沈鈺傑表示，目前為止都還算順利，「會再等對方回覆。」據了解，已有其他球團有意網羅這位重砲好手。

至於38歲的林泓育今年再度打出佳績，且首度有FA資格。為活絡自由市場，替職棒環境盡點心力，他不排除行使FA。

沈鈺傑指出，球團同樣開給林泓育3年約，且目前是以選手合約為主，「小胖今年表現相當不錯，對自己身材要求也相當嚴格，我們還是以球員角度和他談，當然未來發展（教練方面）都可以談，我們也希望他能夠持續在這裡幫助球隊。」

至於林承飛，沈鈺傑說，「先前有談過，今天也有稍微聊一下，聽聽看他的想法，但還是希望他以今天的感恩會為主，可能晚上才有新進度。」

今年其他球隊也可能會有不錯的選手投入自由市場，對此沈鈺傑強調，桃猿首要任務是留下這3名主力，「當然其他球員會視位置一併考慮，但還是會以這3位為主。」

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）