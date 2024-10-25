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世界大賽首戰3大看點！柯爾本季沒對過道奇　洋基98億合約成敗　

▲▼柯爾。（圖／路透）

▲▼柯爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國大聯盟世界大賽明天（26日）即將開打，首戰將由洛杉磯道奇在主場對決來訪的紐約洋基。洋基自2009年奪冠後，時隔15年再度回到世界大賽，道奇也隔了4年再次叩關。兩隊都為了再回到世界大賽的舞台做了許多操作，針對世界大賽有什麼觀戰重點，大聯盟官網整理了三大看點。

1. 洋基2019年天價合約簽下柯爾（Gerrit Cole）是否成功？

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洋基隊在2019年，以九年3億2千4百萬美金（約台幣98億）的天價合約簽下柯爾，當年柯爾代表休士頓太空人征戰世界大賽，洋基簽下柯爾希望能仰賴他豐富的季後賽經驗，帶領洋基奪下世界大賽金盃。

目前九年合約走到第五年，洋基距離奪冠目標只差四場勝利，但本季柯爾因右手手肘傷勢直到六月才回歸，狀態明顯不如去年奪得賽揚獎時，且本季柯爾17場出賽，並沒有對決過道奇，本季首度碰頭就是在世界大賽。

2. 弗里曼（Freddie Freeman）是否準備好上場？

27日（台灣時間）的世界大賽G2，將是道奇隊弗里曼右腳踝嚴重扭傷滿一個月。在今年的季後賽，弗里曼受到腳踝傷勢嚴重影響打擊成績，表現遠不如球迷預期，他在最近15個打席中只擊出一支安打，8場季後賽的打擊三圍為.219/.242/.219。

弗里曼19日在國聯冠軍賽，面對大都會最後一次登場後，至26日世界大賽開始，有完整一週的休息時間，時間是唯一能真正治療腳踝傷勢的良藥。

▲▼弗里曼。（圖／路透）

▲▼弗里曼。（圖／路透）
 

3. 會是哪個版本的弗拉赫提（Jack Flaherty）？

在國聯冠軍賽G1，弗拉赫提7局好投沒有失分，帶領道奇9比0完封大都會，表現讓人驚豔。弗拉赫提G5再次掛帥先發，這次表現有別上一戰，弗拉赫提僅投3局退場，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出4次四壞球，丟掉8分自責分，承擔比賽敗投。

弗拉赫提將在世界大賽G1先發登板，不穩定的表現讓球迷忐忑，假使弗拉赫提表現優異，道奇就有更多牛棚投手備戰後續可能出現的投手車輪戰。反之，弗拉赫提若在比賽中早早被擊倒，像是國聯冠軍賽G5一樣，球隊將從一開始就陷入困境。

關鍵字： MLB道奇洋基柯爾弗里曼弗拉赫提大谷翔平

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