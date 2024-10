世界大賽首戰3大看點！柯爾本季沒對過道奇　洋基98億合約成敗　

▲▼柯爾。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國大聯盟世界大賽明天(26日)即將開打,首戰將由洛杉磯道奇在主場對決來訪的紐約洋基。洋基自2009年奪冠後,時隔15年再度回到世界大賽,道奇也隔了4年再次叩關。兩隊都為了再回到世界大賽的舞台做了許多操作,針對世界大賽有什麼觀戰重點,大聯盟官網整理了三大看點。

1. 洋基2019年天價合約簽下柯爾(Gerrit Cole)是否成功?

洋基隊在2019年,以九年3億2千4百萬美金(約台幣98億)的天價合約簽下柯爾,當年柯爾代表休士頓太空人征戰世界大賽,洋基簽下柯爾希望能仰賴他豐富的季後賽經驗,帶領洋基奪下世界大賽金盃。

目前九年合約走到第五年,洋基距離奪冠目標只差四場勝利,但本季柯爾因右手手肘傷勢直到六月才回歸,狀態明顯不如去年奪得賽揚獎時,且本季柯爾17場出賽,並沒有對決過道奇,本季首度碰頭就是在世界大賽。

2. 弗里曼(Freddie Freeman)是否準備好上場?

27日(台灣時間)的世界大賽G2,將是道奇隊弗里曼右腳踝嚴重扭傷滿一個月。在今年的季後賽,弗里曼受到腳踝傷勢嚴重影響打擊成績,表現遠不如球迷預期,他在最近15個打席中只擊出一支安打,8場季後賽的打擊三圍為.219/.242/.219。

弗里曼19日在國聯冠軍賽,面對大都會最後一次登場後,至26日世界大賽開始,有完整一週的休息時間,時間是唯一能真正治療腳踝傷勢的良藥。

3. 會是哪個版本的弗拉赫提(Jack Flaherty)?

在國聯冠軍賽G1,弗拉赫提7局好投沒有失分,帶領道奇9比0完封大都會,表現讓人驚豔。弗拉赫提G5再次掛帥先發,這次表現有別上一戰,弗拉赫提僅投3局退場,被擊出8支安打,包括1支全壘打,投出4次四壞球,丟掉8分自責分,承擔比賽敗投。

弗拉赫提將在世界大賽G1先發登板,不穩定的表現讓球迷忐忑,假使弗拉赫提表現優異,道奇就有更多牛棚投手備戰後續可能出現的投手車輪戰。反之,弗拉赫提若在比賽中早早被擊倒,像是國聯冠軍賽G5一樣,球隊將從一開始就陷入困境。

Jack Flaherty speaks about the mindset heading into his Game 1 start and the challenges of facing the Yankees in the World Series. pic.twitter.com/a6lTiJ0g67