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灰狼蟻人與抗癌小球迷溫暖約定　「我會為你戴這手環到退休」

記者游郁香／綜合報導

連續2場比賽，灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)左手都戴著一條橘色手環，那是一位罹癌小球迷Luca上周送他的禮物，他與對方約定，「我會將這個手環戴在我的左手，直到我退休，就為了你。」他不僅說到做到，這2戰還合計猛轟69分，率隊贏得2連勝。

灰狼上周在客場以14分差敗給活塞，賽後「蟻人」艾德華茲與一位罹癌的小球迷相見歡。小粉絲把寫著「像Luca一樣去愛」的橘色手環送給艾德華茲，這位新生代巨星隨即戴上。

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▲▼灰狼蟻人艾德華茲與罹癌小球迷約定，會一直戴著他送的橘色手環到退休。（圖／翻攝自X／Minnesota Timberwolves）

▲灰狼蟻人艾德華茲與罹癌小球迷約定，會一直戴著他送的橘色手環到退休。（圖／翻攝自X／Minnesota Timberwolves，下同）

艾德華茲注意到小粉絲帶來的海報，上面寫著「待辦事項：戰勝癌症、成為下一個喬丹(Michael Jordan)」，去年季後賽被球迷封為「喬丹之子」的艾德華茲直呼自己很喜歡這張海報，並在上面簽名。

艾德華茲當面向Luca承諾，「我會將這個手環戴在我的左手，直到我退休，就為了你。」並給了小球迷一個擁抱，隨後帶著他進入休息室，將隊友一一介紹給他，Luca也給了其他灰狼球員橘色手環，場面相當溫馨。

艾德華茲說到做到，在7日對快艇的比賽，可以看到他左手腕戴著橘色手環，這似乎帶給他力量，他一次又一次命中關鍵三分，攻下全場最高的37分，帶領灰狼贏球；今(8)日出戰鵜鶘一役，他又飆出32分，這兩戰他合計砍進13顆三分，貢獻69分、16籃板和11助攻，幫助球隊取得2連勝。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲與罹癌小球迷約定，會一直戴著他送的橘色手環到退休。（圖／翻攝自X／Minnesota Timberwolves）

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲

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