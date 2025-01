灰狼蟻人與抗癌小球迷溫暖約定　「我會為你戴這手環到退休」

記者游郁香/綜合報導

連續2場比賽,灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)左手都戴著一條橘色手環,那是一位罹癌小球迷Luca上周送他的禮物,他與對方約定,「我會將這個手環戴在我的左手,直到我退休,就為了你。」他不僅說到做到,這2戰還合計猛轟69分,率隊贏得2連勝。

"I'll wear this the rest of my career... just for you" ????



Ant got an orange wristband from Luca, who's battling cancer, and wore it Monday in their win vs. LAC ????????



(via @Timberwolves) pic.twitter.com/DVtnB9RaPV