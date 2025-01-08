灰狼蟻人與抗癌小球迷溫暖約定　「我會為你戴這手環到退休」

a day Luca will never forget ???? https://t.co/g0mGn6M5sh pic.twitter.com/gcfy4QKFIX — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

連續2場比賽，灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)左手都戴著一條橘色手環，那是一位罹癌小球迷Luca上周送他的禮物，他與對方約定，「我會將這個手環戴在我的左手，直到我退休，就為了你。」他不僅說到做到，這2戰還合計猛轟69分，率隊贏得2連勝。

"I'll wear this the rest of my career... just for you" ????



Ant got an orange wristband from Luca, who's battling cancer, and wore it Monday in their win vs. LAC ????????



(via @Timberwolves) pic.twitter.com/DVtnB9RaPV — Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2025

灰狼上周在客場以14分差敗給活塞，賽後「蟻人」艾德華茲與一位罹癌的小球迷相見歡。小粉絲把寫著「像Luca一樣去愛」的橘色手環送給艾德華茲，這位新生代巨星隨即戴上。

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▲灰狼蟻人艾德華茲與罹癌小球迷約定，會一直戴著他送的橘色手環到退休。（圖／翻攝自X／Minnesota Timberwolves，下同）

艾德華茲注意到小粉絲帶來的海報，上面寫著「待辦事項：戰勝癌症、成為下一個喬丹(Michael Jordan)」，去年季後賽被球迷封為「喬丹之子」的艾德華茲直呼自己很喜歡這張海報，並在上面簽名。

艾德華茲當面向Luca承諾，「我會將這個手環戴在我的左手，直到我退休，就為了你。」並給了小球迷一個擁抱，隨後帶著他進入休息室，將隊友一一介紹給他，Luca也給了其他灰狼球員橘色手環，場面相當溫馨。

艾德華茲說到做到，在7日對快艇的比賽，可以看到他左手腕戴著橘色手環，這似乎帶給他力量，他一次又一次命中關鍵三分，攻下全場最高的37分，帶領灰狼贏球；今(8)日出戰鵜鶘一役，他又飆出32分，這兩戰他合計砍進13顆三分，貢獻69分、16籃板和11助攻，幫助球隊取得2連勝。