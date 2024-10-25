大谷世界大賽登板？教頭：不可能！本人也未提過這想法

Dave Roberts confirms, "There is no possibility" of Shohei Ohtani pitching in the World Series. pic.twitter.com/zqPxlrq527 — Victor Weiland (@Baseballvic11) October 25, 2024

記者王真魚／綜合報導

世界大賽明天點燃戰火，球迷期待各種精彩看點，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日澄清了一個備受關注的話題：大谷翔平不會以投手身分對戰洋基隊。

「完全沒有這個可能性，一點機會都沒有，」羅伯斯在記者會斬釘截鐵地表示，「謝謝你的提問。」

大谷翔平自去年9月接受重大手肘手術後就未再登板。這位二刀流巨星本季僅擔任道奇隊指定打擊，但表現依舊出色，以史無前例的「50轟50盜」紀錄，穩居國聯MVP最熱門人選。

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養傷期間，大谷一直持續復健。8月下旬，他開始在投手丘練投。羅伯茲上個月曾暗示大谷有可能在季後賽投球，但球隊很快就否決了這個想法。而羅伯斯今天更是完全否定這個可能性。

對此決定，大谷本人透過翻譯表示，「我從未向球隊表示想在季後賽投球。」

另一方面，道奇隊季後賽投手陣容可望獲得補強。主力左投維西亞（Alex Vesia）告訴媒體，他「90%確定」能進入世界大賽名單。維西亞昨日投出15球的實戰練投，他在國聯分區系列賽對教士隊時投出3局無失分，例行賽出賽67場，防禦率1.76。

此外，羅伯斯也表示，葛瑞特羅（Brusdar Graterol）的狀況「正在好轉」。葛瑞特羅因肩膀傷勢錯過大部分例行賽，僅出賽7場。這位右投在生涯季後賽出賽22場，防禦率僅1.64。

「這是需要考量的因素之一，」羅伯斯談到葛瑞特羅本季出賽次數有限時說，「但他在季後賽的優異表現紀錄、穩定性，都是我們相信他的原因。如果他能進入名單，接下來就是決定何時讓他出賽。雖然我還不確定，但我對他目前的狀況感到樂觀。」

▲羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／截自X）