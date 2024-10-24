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黑豹旗／復旦仙女系球經！場邊專注記錄、攝影成最美風景

▲▼復旦球經 。（圖／大會提供）

▲復旦球經葉昀蘋、吳毓璇 。（圖／大會提供）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗32強賽事，復旦高中10比2大勝南湖高中，場邊兩名低頭認真紀錄、攝影的氣質球經，舉手投足間飄散仙氣，成為今日賽事最迷人的風景。兩人專注工作的身影，更多次被攝影轉播捕捉。

這對球經是復旦高二學生葉昀蘋、吳毓璇，兩人都在高一即將結束時加入棒球隊。「我很喜歡棒球的團隊精神，自己本身也熱愛運動，國小時還是足壘球校隊。」葉昀蘋透露。

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吳毓璇則表示，「我之前也有接觸羽球、籃球等運動，這是第一次接觸棒球，很喜歡選手們場上奮鬥的精神。」

▲▼復旦球經 。（圖／大會提供）

▲在場邊專注紀錄、拍攝的葉昀蘋、吳毓璇，也跟著比賽情緒起伏。（圖／大會提供）

就讀升學名校的兩人，不僅課業維持優異表現，還要負責球隊社群經營。「經營社群基本上不會影響到課業，」兩人異口同聲地說，「通常是比賽準備開打，或是有重要事件才需要發文，比賽尾聲也才會跟著球隊，幫忙記錄拍照。」

談到在以男生為主的棒球隊擔任球經，葉昀蘋、吳毓璇笑說，「大家都對我們很好，而且都很有禮貌！」

這場比賽一開始並不順遂，復旦高中首局就落後2分，但最終成功逆轉，以10比2大勝。在場邊專注紀錄、拍攝的葉昀蘋、吳毓璇，也跟著比賽情緒起伏。

「第一局落後時，我們真的好緊張！」回想當時的心情，兩人不約而同露出緊張的表情。所幸球隊及時回穩，逐步建立優勢，看著分數不斷增加，她們緊繃的心情才慢慢放鬆，也很開心球隊最終迎來令人振奮的勝利。

▲▼ 復旦中學球經 。（圖／記者王真魚攝）

▲就讀升學名校的兩人，不僅課業維持優異表現，還要負責球隊社群經營 。（圖／記者王真魚攝）

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