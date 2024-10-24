黑豹旗／郭勇志之子郭宸安先發壓制西苑　率穀保晉級16強

▲穀保家商 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗32強賽事，穀保家商郭勇志之子郭宸安，先發6局好投僅失2分，小高一楊辰浩接手後援1局壓制對手，打線在2局灌進3分，率隊終場5比2擊敗西苑高中，挺進16強。

郭宸安此役掛帥先發，吸引場邊球探關注，此戰先發6局被敲5支安打，飆出6次三振，但也投出3次四壞球、2次觸身球保送，不過關鍵時刻都能投出三振解危，全場只失2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西苑同樣由王牌王亦翔先發應戰，首局就遭首名打者劉承佑擊出安打，隨後蔡琞傑適時安打，助穀保先馳得點。

1局下， 西苑高中靠焦子杰安打追平比數。2局上，穀保2出局後由葉弘仁安打開啟攻勢，方邵齊在二三壘有人狀況下，強迫取分短打，成功送回壘上兩名跑者，張乙安追加三壘安打，率隊比數擴大至4比1。

5局下，西苑9棒莊宸安適時安打，再靠隊友林承志高飛犧牲打追回1分。1出局一壘有人，郭宸安適時送出三振，捕手再傳二壘成功抓到盜壘，瞬間抓下2出局，阻斷西苑大好攻勢。

7局上，劉承佑再度敲安燃起攻勢，楊曜丞代打選到保送，西苑決定換投，不過第二任投手鍾亦恩一上場就投出挖地瓜，讓穀保攻下第5分。

7局下，楊辰浩登板，雖然首名打者敲安上壘，但靠隊友守備幫忙，1出局後製造滾地球雙殺，守住球隊勝果。

穀保總教練鄭志強賽後指出，郭宸安這場整體不錯，不過保送偏多，「主要還是領先時太急，2好球後容易失投，因為太想要三振了，我也提醒他，2好球就把位置丟出來，不需要求三振，他自己前一晚也有看對手影片，知道對方容易攻擊失投，今天這點卻沒做好，之後要再注意。」

此役能夠贏球，鄭志強直言，關鍵在於得點圈有適時發揮。目前除了郭宸安，今年這批主力投手以低年級為主，「其實我們有幾個小高一都還不錯，包括後半段上場的楊辰浩，還有楊曜丞以及饒又語，這3位又是二刀，調度上可以更靈活。」

