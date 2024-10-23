黑豹旗／東體全員安打、盜壘任務達陣　朱盟單場8壘打數率隊16強

▲台東體中朱盟單場3長打 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

東大體中今天（23日）在黑豹旗32強面對高雄中山高中，由於一路打到32強都還沒遭遇木棒組球隊，因此東大體中總教練陳峰岳早早就給子弟兵設下目標任務，希望他們能完成，前幾場都沒能完成任務，今天終於達成「全員安打」、「全員盜壘挑戰」。

「3局拿20分」、「全員安打」、「全員盜壘」這是東大體中今年在黑豹旗遇到社團隊伍時的任務，陳峰岳說：「今天有達成兩個目標，但是3局拿20分還是沒辦到。」

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為什麼會設定這樣的任務，主要是東體今年賽程要到16強才會面對木棒組球隊，陳峰岳希望球員不要鬆懈，時刻積極強攻，「這就是任務的目的。」

3局20分的任務遲遲無法解鎖，陳峰岳認為社團球隊表現進步是重要原因，「最近在打，覺得社團比以前不好打，沒有那麼容易得分，依照跟我們打過的球隊來看，他們都是有在練的，社團球隊有進步。」

此戰東體打線狂敲12安打，包含4支二壘安打、3支三壘安打，尤其在5局時狂敲5支安打，包含2支三壘安打，單局拿下8分，是表現最好的一局。

其中扛3棒、游擊手的朱盟單場3支安打全都是長打，包含2支三壘安打、1支二壘安打，還選到一次保送，上壘率100%，並跑出一次盜壘。

雖然有3支長打，不過朱盟對自己表現並不滿意，「還沒調整好，今天有太急著想要表現，有幾球打得不確實。」

身為游擊手，守備、速度一直都是朱盟的優勢，他認為自己是極具爆發性、速度的選手，但還是希望加強身體素質、力量，讓自己打擊更加穩定。平時最喜歡看費城人游擊手透納（Trea Turner）的滑壘，很欣賞他的速度，不過朱盟笑說：「看看而已，他的滑壘我學不會，滑不起來。」