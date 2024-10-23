運動雲

>

黑豹旗／東體全員安打、盜壘任務達陣　朱盟單場8壘打數率隊16強

▲台東體中朱盟單場3長打 。（圖／中華棒協提供）

▲台東體中朱盟單場3長打 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

東大體中今天（23日）在黑豹旗32強面對高雄中山高中，由於一路打到32強都還沒遭遇木棒組球隊，因此東大體中總教練陳峰岳早早就給子弟兵設下目標任務，希望他們能完成，前幾場都沒能完成任務，今天終於達成「全員安打」、「全員盜壘挑戰」。

「3局拿20分」、「全員安打」、「全員盜壘」這是東大體中今年在黑豹旗遇到社團隊伍時的任務，陳峰岳說：「今天有達成兩個目標，但是3局拿20分還是沒辦到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼會設定這樣的任務，主要是東體今年賽程要到16強才會面對木棒組球隊，陳峰岳希望球員不要鬆懈，時刻積極強攻，「這就是任務的目的。」

3局20分的任務遲遲無法解鎖，陳峰岳認為社團球隊表現進步是重要原因，「最近在打，覺得社團比以前不好打，沒有那麼容易得分，依照跟我們打過的球隊來看，他們都是有在練的，社團球隊有進步。」

此戰東體打線狂敲12安打，包含4支二壘安打、3支三壘安打，尤其在5局時狂敲5支安打，包含2支三壘安打，單局拿下8分，是表現最好的一局。

其中扛3棒、游擊手的朱盟單場3支安打全都是長打，包含2支三壘安打、1支二壘安打，還選到一次保送，上壘率100%，並跑出一次盜壘。

雖然有3支長打，不過朱盟對自己表現並不滿意，「還沒調整好，今天有太急著想要表現，有幾球打得不確實。」

身為游擊手，守備、速度一直都是朱盟的優勢，他認為自己是極具爆發性、速度的選手，但還是希望加強身體素質、力量，讓自己打擊更加穩定。平時最喜歡看費城人游擊手透納（Trea Turner）的滑壘，很欣賞他的速度，不過朱盟笑說：「看看而已，他的滑壘我學不會，滑不起來。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

台灣大賽G4獅隊拚扳平打線出爐　林安可重返先發陣容

台灣大賽G4獅隊拚扳平打線出爐　林安可重返先發陣容

史上最貴！大谷「50-50」紀念球1.41億成交　日企搶標失利

史上最貴！大谷「50-50」紀念球1.41億成交　日企搶標失利

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

道奇世界大賽前兩戰先發確定：弗拉赫提、山本由伸掛帥

道奇世界大賽前兩戰先發確定：弗拉赫提、山本由伸掛帥

NBA開季專題／西區9個大膽預測　勇士將有重大交易、戴維斯爭MVP

NBA開季專題／西區9個大膽預測　勇士將有重大交易、戴維斯爭MVP

台灣大賽G4兄弟拚聽牌優勢打線出爐　陳子豪重返先發扛4番

台灣大賽G4兄弟拚聽牌優勢打線出爐　陳子豪重返先發扛4番

統一獅陷1勝2敗！餅總賽後找投手群談話　羅昂短打處理種敗因

統一獅陷1勝2敗！餅總賽後找投手群談話　羅昂短打處理種敗因

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

熱門新聞

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

台灣大賽G4獅隊拚扳平打線出爐　林安可重返先發陣容

史上最貴！大谷「50-50」紀念球1.41億成交　日企搶標失利

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爪迷大聲應援！平野：我們是客場嗎？

2台灣大賽G4林安可重返先發打線

3史上最貴!大谷50-50紀念球1.41億成交

4魚住又讓平野手痛痛　威晨喊抱一下

5台灣大賽3勝1敗王者優勢　數據藏玄機

最新新聞

1球速沒出來　趙仁翊相信玉里8強

2台灣大賽G4兄弟先發打線出爐

3南港高工6教練　呂宗恩強調初衷

4灰狼踩雷？藍道呆看湖人後衛搶籃板

5不敵玉里被淘汰　南港高工養成

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366