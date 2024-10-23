黑豹旗／中山止步32強！古騏昊對東體5K　因林智勝轟古巴而愛棒球

▲高雄中山高中古騏昊對東體飆5K 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

高雄中山高中今年黑豹旗闖進32強，今天（23日）在青埔球場面對木棒強權東大體中，全隊吞下8次三振，只有一次保送上壘，在5局上被狂攻8分，終場以0比18吞敗，止步32強。

中山隊史7度參加黑豹旗，今年首度突破預賽，在64強賽還以15比0擊敗僑泰高中，總教練羅益兆表示，這次參賽目標原本就是32強，因此能達標已經算滿意，「不過今天看起來還是比較緊張。」要面對木棒組的東體，羅益兆知道中山今天打起來本來就相當不容易，但還是努力去打、盡力發揮。

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羅益兆是高雄閃耀之星青少棒的總教練，這次中山陣中有7、8名球員都是他在社區球隊的子弟兵，所以特別找他來帶黑豹旗，今天的第2任投手古騏昊就是閃耀之星的球員。

古騏昊主投3局，被敲11安打，有1次四壞球，三振東體打者5次，丟了12分，其中10分自責分。談到古騏昊表現，羅益兆認為還是有點緊張，所以有些球比較失控。

古騏昊透露，自己知道今天面對東體，再強也沒辦法贏。投球策略上面，因為知道三振對手不容易，所以沒有強求，「我就是想辦法投進去，看守備能不能幫忙。」

會開始打球的契機，古騏昊表示，自己有一次看到國際賽中華隊打古巴，郭嚴文被保送，隨後林智勝敲出逆轉3分砲，從此對棒球產生興趣，他說：「因為那次經典賽（實為12強）看到林智勝全壘打，國小就跟爸爸傳接球，後來開始打棒球。」從國小就有擔任投手經驗，也讓古騏昊不會畏懼站上投手丘，「遇到危機時我比較不會害怕。」