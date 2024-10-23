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黑豹旗／首局狂攻9分手感瞬間急凍仍闖16強　三民：遇到慢的不適應

▲▼高雄三民高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

▲高雄三民高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

高雄三民高中今天（23日）面對桃園育達高中，首局強攻9分，不過後續幾局無法突破，直到4、5局才靠對方失誤各拿下1分，5局以11:0扣倒對手，三民總教練張榮勳說：「主要時平時練習沒打這麼慢的。」

三民首局靠著6支安打，加上3次四壞球、3次觸身球，單局攻下9分，但在2、3兩局都無法得分，4局則靠著失誤、安打、高飛犧牲打奪1分；5局則是觸身球、失誤、高飛犧牲打拿下第11分。

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「平常練習沒打這麼慢的，突然遇到慢的比較不適應。」談到三民連續被封鎖4局，張榮勳認為，不適應慢球是科班打社團時常常會遇到的狀況。

談到球隊今天的表現，張榮勳認為第一局還可以，「賽前有跟他們說過，社團投手不是很準，不要每顆都想打，他們沒有三振能力，好球數讓他們先拿到也沒關係，喜歡在打，第一局做得很好，不過後面比數拉開後就比較放開打。」

除了對方球速外，天氣也是關鍵因素，張榮勳說：「我們這幾週都是北高奔波，今天這樣的天氣，我們想快點結束，等等還要趕回高雄。」今天的桃園地區風雨較大，且氣溫驟降，而三民在比賽結束後還要搭乘巴士回高雄。

投手調度方面，此戰三民4名投手輪番上陣，何立廉1局、董言楷1局、張耀斌2局、許子承1局無失分，張榮勳說：「今天就是調整，接下來要面對木棒組，下一場就是大理或麥寮，我們主力兩個還沒有動，讓平常很少上的去投，讓他們有比賽感覺，每個人都去適應一下。」

接下來進入16強，三民調整狀況大致沒問題，張榮勳說：「重要就看下一場投手當天狀況，投打目前都在預期內，就看當天誰穩定性好。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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