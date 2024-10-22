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黑豹旗／南一中無安打不敵高苑止步32強　余書農：不能打完就算了

▲▼南一中棒球隊不敵高苑 。（圖／中華棒協提供）

▲南一中棒球隊不敵高苑 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台南一中今天（22日）在中信盃黑豹旗青棒賽32強面對南部強權高苑工商，打完5局以0比10遭扣倒，南一中教練余書農表示，賽前就跟球員提醒過，攻勢一定會比對方少，但要想辦法咬住，「這場比賽不能打完就算了，我們要學到經驗。」

南一中打線此戰吞下11次三振，僅靠1次失誤，還有1次不死三振上壘，沒有其他攻勢。投手部分4名投手謝博宇、黃淯璟、陳子恩、許聰軒依序登板，被敲8安打，有8次四死球、2次三振，丟10分都是自責分。

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「賽前就跟他們說，我們能掌握的攻勢會比對方少很多」，余書農提到，賽前提醒球員，此戰如果能掌握到一次攻擊機會就不錯，對方則會有3、4次攻勢，如果能守住對方得分機會就有機會咬住，「希望前3局抓在3分差，也許就能給對方壓力，這樣才有變數。」可惜最後南一中無法辦到，首局就丟4分，4局再丟6分，以0比10吞敗，止步32強。

▲▼南一中棒球隊不敵高苑 。（圖／中華棒協提供）

▲南一中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

南一中第11度參加黑豹旗，前8次參賽都是首輪出局，近期成績越來越好，第10屆時拿到64強，隊史首度突破預賽，近2年則都拿到32強。

余書農認為，與其看結果，我們更要把這場比賽當作學習經驗，「不能這場輸高苑，就覺得不如人家，然後就這樣結束。」余書農提醒球員，未來還有其他比賽，「我們曾經對過這樣的對手，要把它當作經驗，知道我們哪裡做不好，對方哪裡更好。」

「比賽輸贏都會有」余書農認為，若是南一中今天穩定性再強一點、續航力好一點，彼此之間還能咬住，「與其說輸給對方，重要的還是我們能力不足。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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