黑豹旗／前總教練李來發過世！高苑全隊心情難平復　目標打進4強

▲高苑工商棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

高苑工商前總教練李來發日前過世，今天（22日）全隊化悲痛為力量，在黑豹旗32強面對台南一中，靠著投打發揮，5局打完以10比0扣倒南一中，順利挺進16強。先發投手陳昱安認為自己表現不是很好，他希望自己的控球能更好。

今年接任總教練的林樺慶表示，由於黑豹旗休息時間較長，所以前半段賽事都會讓投手以車輪戰的方式上場，「用調整的方式去面對，讓他們有比賽感覺，大家都會輪流上去丟。」

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此戰先發投手陳昱安主投2局，沒有被敲安打，送出4次三振；陳昱勛2局，沒有安打，送出4次三振，有1暴投；林軒宇1局飆出3K。

林樺慶說：「現在投手都在狀況內，調整都還不錯。」不過接下來高苑進入16強，將遇到更強的對手，「我們會再調整，現在面對社團，球速比較慢，之後對手速度快一點，打擊部分還要適應，回去再調整過來。」

▲高苑工商棒球隊投手陳昱安 。（圖／中華棒協提供）

陳昱安今天雖然沒有保送，但他仍認為自己表現不佳，「壞球太多，不是很滿意。」曾在第三屆黑豹旗拿下冠軍的高苑，近4年都無法闖進4強，去年更是止步32強，因此高三的陳昱安特別希望能在最後的黑豹旗闖進4強，「這幾年球隊成績沒有這麼好。」

高苑想要闖進4強，還有一個重要的原因。今年3月前總教練李來發退休，改由鄭俊英接任，4月2日鄭俊英在帶隊參加東岸聯盟期間過世。上週在高苑闖進黑豹旗32強隔天，李來發也因為肝癌病逝。

一年內兩名總教練過世，這讓許多球員、教練都很難過，陳昱安說：「當下接到訊息很突然，也很難過，不知道怎麼平復。」雖然經過一週時間，心情已經平復許多，但仍然想證明給前總教練看，「想打一個好成績給他看。」

目前陳昱安球速大約在141左右，目前正在強化背部、下盤能力，希望自己更壯、球速更快，重要的是要加強控球，「現在希望變化球、直球位子要更精準。」