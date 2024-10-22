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黑豹旗／突襲短打擾亂對手拉開7分差　美和克嘉中闖32強獲加菜金

▲▼黑豹旗，美和高中蔡凱威。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，美和高中獲頒加菜金。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日進行64強賽，屏東美和中學蔡凱威首局就跑出場內全壘打帶動氣勢，前3局打線發威不斷狙擊嘉義高中，最終以8比2獲勝，挺進32強，賽後獲得董事長所發的加菜金。

美和首局靠受被上壘，陳于凱適時安打進帳1分，蔡凱威隨後敲出深遠飛球一口氣回本壘，形成帶有2打點的場內全壘打。2局上則由林聖唯三壘安打清壘，任以誠補上安打再下一城，拉開至7比0，4局上任以誠也敲三壘安打追加1分。

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美和派出3投手輪番上陣，先發投手張育軒投3.2局，奪4次三振，被敲3安打，失2分都是非責失分；林國健中繼2.1局僅被敲1安打，奪3次三振，無失分。蔡凱威投打俱佳，後援1局無失分。

美和總教練陳耿佑表示，「投手方面還需要加油，雖然張育軒有壓制住對手，但內容還不夠理想。以他的水準來說，不應該投這麼多壞球。」陳教練也提到蔡凱威的表現仍有進步空間，而林國健最近已逐漸回穩，整體投手群表現漸入佳境。

談到打擊方面，陳教練對球隊一貫優異的打擊能力表示肯定，「我們打擊一直都維持在水準之上，如果投手能更穩定的話，要贏球就會更容易。」他也透露首兩局的得分關鍵在於戰術運用，「我們利用突襲短打搞亂對手守備，再讓後續打者把握機會，才能在前兩局就拉開比分。」

關鍵字： 黑豹旗賽屏東美和中學蔡凱威中信盃打擊能力

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