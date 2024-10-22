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黑豹旗／只會拆彈不會先發　大同側投王佑騏開啟勝利方程式

▲▼黑豹旗，屏東大同高中王佑騏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，屏東大同高中王佑騏。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日進行64強賽，屏東大同高中以3比2逆轉勝新社高中闖進32強，「假先發」陳學鋐未滿2局就交棒，王佑騏「拆彈」後援5.2局失1分拿下勝投。大同高中總教練蘇建榮表示，因為王佑騏不擅長先發，要讓他在壘上有跑者時登板才能夠專注，因此採取「假先發」策略。

有趣的是，這個「拆彈」策略是王佑騏主動向教練提出的。「我覺得先發投得不好，而且壓力可以不用那麼大，所以主動跟教練說想要投後援，結果是好的，」王佑騏說。他今天的投球策略就是「以直球為主，勇敢跟他們對決。」

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蘇建榮解釋，「我之前有嘗試讓他先發，但他覺得不行，比較想從後面上去。有狀況時，他的專注度能提高。」從去年開始，球隊就採取這個勝利方程式，「他不習慣像先發投手那種調整模式，只想在牛棚投幾球熱身就好，但又不能完全不練投，所以只能當DH，有空擋可以熱身。」在不需要投球時，他則會擔任捕手。

去年9月開始轉為側投的王佑騏表示，「原本正投時有球速但沒有尾勁比較吃虧，轉側投後球變快了，也有尾勁。」他的偶像是大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz）和讀賣巨人投手大勢，「因為他們都是側投，而且動作不錯，球也很快。」

王佑騏因為哥哥的影響而踏上棒球路。此戰雖然打擊表現不盡理想，但他說，「只要投球能幫助到隊上就好。」

關鍵字： 黑豹旗屏東大同高中王佑騏逆轉勝假先發

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