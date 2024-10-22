黑豹旗／成功商水13四死球送平鎮晉級　最大敗筆在投手　

▲成功商水棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

成功商水今天（22日）在黑豹旗青棒賽碰到衛冕軍平鎮高中，投手瘋狂保送的關係，讓他們4局就以0比16被扣倒，談到球員表現，成功商水總教練陳誌祥說：「失誤也連帶造成危機，今天最大敗筆在投手的控球。」

先發投手沈吏弘2局丟5次保送，有2次觸身球，後援1局的陳沛帆2局丟5次保送，有1次觸身球，2名投手合計只被敲4安打，但不斷堆壘包，加上隊友守備失誤，一下就被拉開比數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「投手控球很好的話，這場比賽不會差這麼多。」陳誌祥表示，先發投手沈吏弘是個球質很好的投手，今天平鎮面對他的球也都打不好，「球速、轉速都不錯」沈吏弘的球，對打者來說並不好攻擊，但陳誌祥說：「就是沒有想攻擊好球帶。」

成功商水今年黑豹旗預賽10比2擊敗永春高中，接著11比1擊敗高雄高工，在64強以9比5擊敗成功高中，以木棒組球隊表現來說，並不算太好。

中信兄弟蔡齊哲還在成功商水時，率隊闖進16強，這是隊史最佳成績，不過近3年成功商水都止步預賽，今年好不容易又打進32強，談到球隊表現，陳誌祥說：「我們球員不像東體，他們的質不錯。我們來源大多是國中二線球員，訓練上比較辛苦，不管球員、教練都要下功夫。」

賽後陳誌祥不斷告誡選手，「缺乏拼勁、衝勁、自信心」陳誌祥認為，今天不管面對怎樣的對手都應該盡全力，「不要說面對一般組、木棒組，我們都應該要有拼勁，要有想贏過對方的想法。」

▲成功商水先發投手沈吏弘 。（圖／中華棒協提供）