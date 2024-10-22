黑豹旗／16球探關注高一左投劉任右飆速146公里　平鎮扣倒商水

▲平鎮高中投手宋書桓 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

衛冕軍平鎮高中今（22日）在中信盃黑豹旗碰到同樣是木棒組的成功商水，中職、美職、日職都派球探來觀察，球探人數多達16人，平鎮靠著對方投手自爆，全場4支安打，攻下16分，加上投手宋書桓、左投劉任右聯手壓制，4局16比0扣倒對手，晉級下一輪。

平鎮高中總教練吳柏宏說：「後面幾場比賽會比較關鍵，現在就是讓投手、野手調整到位，對後面比賽比較有利。」

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平鎮全場沒有太多攻擊機會，選到10次四壞球，還有3次觸身球，只敲出4支安打，包含一支二壘安打、1支三壘安打，攻下16分。在柯敬賢等人畢業後，吳柏宏說：「上一屆整體攻擊能力比較好，今年的話我們還是希望選手保持安打型的方式去拿下球賽。」

先發投手宋書桓主投3局、31球，被敲1安打，有3次三振；高一的劉任右後援1局、22球，最快球速146公里。談到劉任右表現，吳柏宏說：「他原本就有球速，現在才高一，希望他之後慢慢繼續突破，在突破中累積經驗及各方面能力，重要的是保持身體健康，這對他的未來比較有幫助。」

▲平鎮高中左投劉任右 。（圖／中華棒協提供）

吳柏宏認為，雖然劉任右現在能投到146公里，不過國中跟高中還是不一樣，「空有球速無法壓制對手」，因此希望劉任右投球角度要更好，這是他目前還需要加強的。劉任右升上高中後也深刻體認到高中、國中打者的不同，「現在他們不管多快都打得到。」

劉任右目前在平鎮大多擔任牛棚投手，來到平鎮之後，他自知自己仍有不足，「希望各方面加強，最重要的是體能，希望能丟長局數。」談到自己今天的策略，劉任右說：「就是投好球，今天有用滑球、曲球，變化球狀態也都還不錯。」

劉任右登板後，球探紛紛拿出測速槍、攝影機觀察他的比賽，他也投出追平生涯最佳的146公里，他認為球探的關注不會影響到他心情，絲毫不會因此感到壓力，「就是平常心去丟。」