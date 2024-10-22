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黑豹旗／叛逆放棄棒球！彭柏牽制之神上身　99球完投率復旦創紀錄

▲▼復旦中學彭柏99球完投 。（圖／中華棒協提供）

▲復旦中學彭柏99球完投 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

復旦高中今天（22日）在黑豹旗64強面對台中高工，靠先發投手彭柏完投好表現，終場7比3擊敗對手，拿下隊史最佳的32強佳績，教練王御過去也是復旦棒球隊成員，現在就讀國體研究所，他笑說：「我那時候剛成立，成績還不是很好」。

2014年第二屆黑豹旗時，復旦棒球隊剛成立，一路走來僅在2022年晉級64強，其餘都沒有突破預賽。對於球隊今年的表現，王御表示，「32強只是結果，我們還是要專注過程，今年籤運不錯，這半邊都沒有科班球隊。」

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晉級32強後，復旦高中下一場對手同樣是鋁棒組，且是隊史首度突破預賽的南湖，王御說：「我們就一場一場來。」身為升學學校，球員仍努力練球，王御感到相當感謝。

對於此戰表現，王御認為，一開始把握對方開局不穩，加上打線適時安打，剛開賽就取得5分領先很重要，不過最關鍵的還是隊長彭柏的完投。彭柏此戰完投7局、99球，僅被敲9支安打，沒有四壞球，不過有3次觸身球、5次三振，前6局打完只丟1分，直到第7局才又被攻下2分。

王御認為，彭柏對於自己設定非常明確，是個優秀的投手，球隊中也有很多來自社區球隊中大紅襪的選手，所以整體素質還不錯。

雖然贏球，不過王御提到，球隊還是有做不好的地方，「情緒方面盡量不要表現出來」原來此戰雙方彼此有一些語言交換，王御希望彼此垃圾話少一點，「一切讓球技來說話。」

談到自己表現，彭柏認為沒有表現很好，「有幾球失投，球速後半段都出不來，還可以再更好。」他表示，有看台中高工去年在32強比賽的影片，「有些選手那時有上場，去研究他們喜歡打什麼球，我知道他們揮棒速度比較慢，所以專攻他們內角。」

彭柏此戰還化身「牽制之神」，他認為自己今天做最好的地方是牽制，「今天2個牽制都有抓到，一次是我注意到對方跑者發呆。」

不過雖然牽制有好表現，但手指受傷的關係，導致彭柏曲球控球出現小問題，他懊惱地表示，「我有連續丟兩顆曲球，最後都丟到人。」也因為曲球不穩的關係，彭柏今天主要以直球決勝負，「我直球會扣比較多，也比較會跑，今天就以直球為主。」

彭柏以前單場投球數維持在70球上下，但今天投到99球，他說：「去年有兩個厲害的學長在後面，今天我就希望自己能全部投完。」身為隊長的彭柏，本身也是球隊精神領袖，球隊打進32強，創下隊史紀錄，超越學長們，「昨天就提醒他們，今天我們要全力以赴，我們打成這樣已經是最強。」

彭柏來自楊心國小少棒隊，不過小時候叛逆，不喜歡練球，所以沒繼續打球，「那時候我比較沒那麼喜歡打球，加上爸媽又覺得我讀書跟打球並行比較好。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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