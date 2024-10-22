黑豹旗／哭了！二信隔3年復隊遭逆轉64強止步　台日混血投手還有夢

▲黑豹旗，二信高中台日混血投手佐藤耀仁。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日在三重棒球場進行64強賽，兩支社團球隊對決，睽違4年重新組隊的二信高中，由台日混血投手佐藤耀仁先發壓制對手，不過最後遭到對方再見安打逆襲，全隊掉下不甘心的淚水。

佐藤耀仁主投5.2局，被敲6支安打，奪9次三振，失5分有2分非責失分。他表示，「一開始很緊張投得不太好，告訴自己要保持平常心。」以曲球擾亂打者節奏相當成功，他透露，「小時候跟爸爸一起支持阪神虎，有很多投手的曲球都很喜歡，最近看山本由伸的投球也很喜歡，是變化很大的那種。」

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佐藤耀仁父親是日本人、母親是台灣人，他在日本出生，國小四年級以前在日本有參加棒球校隊，從小跟媽媽講中文，所以中文能力沒問題。來到台灣之後就讀一般學校，繼續參與社團球隊延續棒球路。

二信高中直到2020年為止都有參加黑豹旗，不過2021年就中斷，直到今年才復隊。佐藤耀仁透露，他和兩位學長顏孝鈞、康祐齊是同一支社區球隊，因為很想報名黑豹旗，於是努力從學校中找隊友，校長和師長都很支持，從7月練球到現在，可以打到64強已經很滿意。

就差一出局拿下勝利，卻被對方反撲，佐藤耀仁坦言，「兩出局了卻沒有守好，我們是全新的陣容，沒有上一屆的學長，等於是第一次組隊，就有這樣的成績，我們也很滿意。本來目標是16強，但沒成功，也沒關係，開心打球就好。」全隊只有他是高一，其他球員都是學長，他很慶幸自己接下來兩年仍能參加黑豹旗，還有機會追夢。