黑豹旗／太神了！南湖高中外野手「五星級接殺」驚豔全場

▲南湖高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日在三重棒球場進行64強賽，南湖高中中外野手何季霏上演飛撲接殺守備，獲得主播與球評大讚「五星級美技」，二壘手詹辰碩也有精彩演出，相當吸睛。南湖高中一路從落後到逆轉勝，雖然這兩位球員不是再見安打的英雄，但功不可沒。

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南湖高中與二信高中形成拉鋸戰，當二信陳紀暟敲出中外野飛球，眼看球就要落地，何季霏趨前滑接拿下出局數，起身傳球還差點完成阻殺跑者，主播直呼是五星級守備。二壘手詹辰碩也在比賽後段貢獻精彩撲球。

兩隊激戰到7局下，南湖高中靠著詹辰碩關鍵二壘安打追平比數，接著洪立謙掃出再見安打，以8比7氣走對手。總教練凌文堯表示，「贏球關鍵在於打擊都有發揮，大家都很拼命，好幾個美技守備。」

南湖高中大部分球員都參與過社區棒球，凌文堯坦言，「感謝社區棒球培育出不少球員，讓我們陣容很整齊。我們主要是由隊長帶頭放學後練習，週末我會帶去球場打練習賽。由於球員程度不一，所以也會個別指導，或1對2、1對3重點指導。」

何季霏披上一號球衣，是南湖高中的王牌，其實他帶傷上陣，最後一打席沒完成就因傷退場，洪立謙指出，「他在秋季聯賽就扭傷，黑豹旗帶傷上陣，還是很強。他真的是ACE，前一場落後時登板，就把比賽投完，對方沒有再得分。」