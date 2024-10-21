黑豹旗／新北高中左投下勾陳紘誼　怪投讓大家嚇一跳

▲新北高中左投下勾陳紘誼 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新北報導

新北市立新北高中今天在黑豹旗青棒賽派出3位左投輪番上陣對戰南英商工，結果還是在3局提前以0比20落敗，其中第3位左投陳紘誼則是罕見的潛水艇下勾，讓大家都嚇了一跳。

新北高中今天為了想要跟南英商工一戰，決定派出正規左投陳冠予先發，投1局面對10人被6支安打、1次觸身球，失6分。

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接著再推出有棒球底子、球速較快的另一位左投曹沐稐登板，面對8人次，沒有解決打者，被1轟在內5支安打，失8分。第3任投手是右投楊浩榆，投1局被2支安打，失3分。

3局下0比17落後時，新北高中派出左手下勾投手陳紘誼，怪異的投球姿勢，讓全場都看著他，面對7人次還解決2人，未被安打但出現2次保送、2次觸身球，失3分讓比賽提前結束。

陳紘誼在國小、國中都只是好玩性質地打球，因為對棒球有興趣，就加入新北高中棒球隊，本來也是一般左投，他說，「教練問我要不要試試下勾，我就改練下勾了。」

「因為左投下勾很少見且特別，」陳紘誼為了練習，還特別去觀看職棒下勾投手的投球，特別是台鋼雄鷹陳宇宏，「觀察他的腳踩的位置跟發力。」

今天是陳紘誼第一次比賽，他表示，緊張是還好，但投球機制跟控球要加強。