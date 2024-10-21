黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

▲大園國際高中球經陣容。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

大園國際高中連續4年闖進黑豹旗64強，前3年都被木棒組扣倒，今（21日）再度在64強面對木棒組球隊，且是去年第5的北科附工，最後打滿7局，才以0:4輸球，總教練吳修量更是給他們100分滿分的評價。

大園陣中有10名球經，一直以來都是全台最豪華的球經團隊，今天也有7人來到現場，一起為大園加油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大園總教練吳修量認為今天球員表現很好，陳克函先發3局，把分數壓制在2分內，表現還可以。不過因為陳克函手有傷，「他3局跟我反應不舒服，所以我才把他換下來。」以前64球都被木棒球隊扣倒，這次能打滿7局，黃修量說：「給他們100分，很爭氣，今天兩邊都表現不錯，打到這裡沒有遺憾了。」

過去大園曾有12名球經，人數多到需要面試，還有人面試被刷掉。高三的學姊表示，現在教練說不用面試，喜歡棒球就好，球經工作很多，「到場的球經要幫忙拍照、直播比賽，沒到場的球經，通常負責美編，球隊粉絲團要發文，也有負責管錢的。」

吳修量回應，現在球經不用面試，「教練說好就好。」原來收這麼多球經都是為了球隊發展，吳修量說：「只要喜歡棒球就好，我跟學校說，我球經會多收，因為他們男生打球不希望被罵，球經在表現就會正常一點，所以現在有多少來多少。」