黑豹旗／投捕10年默契配合硬碰北科附工　前國手率大園打滿7局

▲大園國際高中棒球隊陳克函 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

大園國際高中連續4年闖進黑豹旗64強，前3年都被木棒組扣倒，今（21日）再度在64強面對木棒組球隊，且是去年第5的北科附工，他們在前中華隊國手陳克函帶領下，最終打完7局以0:4輸球，不過對於自己的表現，他們相當滿意，直呼超出預期。

大園先發投手陳克函少棒時期曾披上中華隊戰袍，在IBA-boys世界軟式少棒錦標賽出賽，不過因為關節唇受損、旋轉肌肌腱炎的關係，國中之後決定用功唸書，並順利考上大園。

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先發4棒、捕手黃名毫則是陳克函少棒隊友，兩人高中再相遇，是一組認識10年的投捕搭檔；先發1棒、游擊手沈昊辰過去也是大園國中科班出身球員。這3名高三選手過去都是科班球員，國中畢業後放棄打球，考上大園高中後，加入社團球隊。

陳克函先發3局，只因第一局的2次二壘安打丟2分，總計被敲3支安打，送出2次三振。陳克函認為自己這場壓制力還不錯，「有把以往水準拿出來，除了一些失誤外，今天我們表現很ok。」

談到今天的對手北科，陳克函認為可能對方狀況也不好，「他們可能是遇強則強，遇弱則弱。」他表示，今天就是按照捕手想得去投，「打者心思他都想好了，用他的配球去混淆，努力丟進去給他們打，相信隊友守備。」

原來陳克函跟捕手黃名毫國小原本就讀溪海國小，在黃名毫的邀請下，兩人一同轉學到中平打棒球，國中雖然分屬仁和、新明，但現在又在大園重逢，認識10年的搭檔，默契相當好。

「雖然高三要考學測了，但最後一年，我們還是想來打。」陳克函希望人生最後的黑豹旗機會能打出一場好比賽，沒想到最後結果超乎預期，「過去兩年我們被東石、西苑扣倒，今天沒被扣倒就很滿意了。」

▲大園國際高中棒球隊沈昊辰 。（圖／中華棒協提供）

開路先鋒沈昊辰首打席就敲出安打，也是今天大園陣中唯一的安打，總教練吳修量笑說：「我也嚇一跳。」原來雖然沈昊辰是選球很好的選手，而且也打得到球，不過安打率並不好。

來自大園青少棒的沈昊辰表示，自己當下設定直球，知道對方在2壞球後會想搶好球數，就努力打出安打。雖然有安打表現，但他也尷尬的說：「全隊的2個失誤也都是我。」今天的比賽他也覺得超乎預期，不過沒得分是比較可惜的部分，他說：「好幾次壘上有人我們都沒得分。」

因為自認身材不好而放棄棒球路的沈昊辰，現在把棒球當成興趣，過去兩年都參加大魯閣速球投準王挑戰賽全國賽，還拿下冠軍，他說：「那個幾乎要16宮格全打掉才有辦法晉級。」