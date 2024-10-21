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黑豹旗／黎明擺脫6年霉運晉級32強　教練運用兄弟情蒐運科助成長

▲黎明中學姜勝文 。（圖／中華棒協提供）

▲黎明中學姜勝文 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

黎明中學第7次打黑豹旗，今年終於挺過預賽，在64強賽面對興大附中，靠著投手姜勝文4局好投，加上打線串連，黎明11:1擊敗興大附中，闖進32強，續寫隊史最佳成績。

黎明總教練陳少莆表示，球隊實力不差，在台南地區算是不錯的學校，只是過去幾年在黑豹旗的籤運很差，「連續6年都在第一場就遇到甲組球隊。」

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不過今年賽程順利，首場11比1擊敗員林高中，接著16比0打敗康橋，今天又擊敗興大附中，一路走來還沒遇到木棒隊伍，陳少莆說：「今年運氣比較好，也剛好這批選手已經一起打一整年，實力、年紀、體力都在顛峰，現在我們實力是巔峰期。」。

陳少莆2019至2021年曾在中華職棒中信兄弟擔任情蒐，主要負責運科，幫助二軍選手技術訓練及調整，現在他也將運科運用在訓練這些球員身上，「讓他們學習最精華的東西，沒有太多土法煉鋼的東西，在技術質量上幫助他們提升。」

「重要的是幫他們建立運科的觀念」陳少莆認為，有了運科觀念之後，選手會很清楚知道教練要的訓練、目標是什麼，之後不管做重訓或其他訓練，他們都會發現自己遇到的問題，並且提出反應，想辦法解決。

此戰姜勝文主投4局，被敲3安打，送出7次三振，丟1分，拿下勝投。談到他的表現，陳少莆說：「有達到目標，今天很勇敢對決，減少壞球。」

陳少莆透露，自己在兄弟時透過儀器搜集資料，並把這些資料運用在運科上，幫選手能力提升。現在希望把學手教聰明，也要求投手「先往中間丟，再慢慢調整往排邊，很多人先往旁邊，之後想往中間就調不回來了。」

姜勝文表示，賽前球隊設定讓他投60球，最後能完成目標4局，給自己表現80分，「今天攻擊好球帶做得不錯，雖然守備有亂流，不過沒關係，打擊有打回來，從第一局開始領先，所以投起來很輕鬆。」

身為高三學生的姜勝文，過去2年都預賽止步，他跟隊友都知道黑豹旗不好打，「所以我們很認真練，有過去的經驗輔助，讓我們現在打到第三場。」

談到教練的運科，姜勝文說：「教練會根據我們每個人想法開重訓菜單，讓我們假日、放學時去重訓、訓練，他也會來看我們投球機制、打擊訓練，傳影片給他，他也會幫我們修正、給建議。」

國中曾在社區棒球比賽受傷，導致姜勝文投球機制跑掉，升上高中時球速變得很慢很慢，姜勝文透露，經過運科訓練，自己從高一到高三的這幾年之間進步很多。下一場將要面對木棒組的成德高中，他也設下目標，期許分數不要被拉開，給對方一點壓力，「希望看有沒有機會贏球，至少贏一支甲組球隊。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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