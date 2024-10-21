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擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

記者游郁香／綜合報導

年底才要滿18歲的NBA狀元大熱門弗拉格(Cooper Flagg)，20日迎來杜克大學熱身賽首秀，開賽不到3分鐘他就狠搧2鍋，並展示各種得分手段，中距離跳投、砍三分或切入暴扣都顯得輕鬆寫意，他最終以16投8中砍下22分、6助攻和4火鍋，率隊以107比56狂勝林肯大學51分。

杜克本季有6名新生，其中身高6呎9吋(約205公分)的弗拉格，已被認定是明年NBA選秀狀元最可能的人選，他今年7月才成為自2013年的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)與麥格德瑪特(Doug McDermott)後，首位獲邀參加美國隊訓練營的大學生，在練習賽最後1戰，差點率靶子隊扳倒夢幻隊。

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已與運動品牌New Balance簽下重磅合約的弗拉格，20日迎來大學熱身賽首秀，他以禁區內一記轉身跳投為杜克首開得分紀錄，並且早早就展示他驚人的防守能力，不到3分鐘就賞了對手2記麻辣鍋，他的護框能力可與比他高5吋(約12.7公分)的長人相比，封阻的時機也是體育史上少見。

弗拉格得分手段多元，無論是背框接球後中距離後仰跳投，運球後的中距離出手，接球轉移後命中三分或殺到禁區完成劈扣，全都得心應手，他還擁有生俱來無所畏懼的大將之風，或許已經有「沒勝算」的NBA球隊開始考慮擺爛以提高抽到明年狀元籤的機會。

▼NBA狀元大熱門、杜克17歲天才弗拉格。（圖／翻攝自IG／dukembb）

▲▼NBA狀元大熱門、杜克17歲天才弗拉格。（圖／翻攝自IG／dukembb）

▲▼NBA狀元大熱門、杜克17歲天才弗拉格。（圖／翻攝自IG／dukembb）

弗拉格這一戰以16投8中攻下22分、全場最高的6助攻、4火鍋和2籃板，三分5投2中。他賽後開心表示，這場熱身賽對他來說是夢想成真，「這是非常特別的經歷。這是我從小就夢想的事情，打大學籃球，我也夢想著能在杜克大學打球。所以能夠第一次對陣真正的對手，這感覺有點不真實。」

杜克教頭謝耶(Jon Scheyer)完整分析了弗拉格這一戰的表現，「你知道他是個天才，他有很好的本能，顯然還有他打球的努力程度，加上他在場上的感覺。他今天繳出一些特別的表現，有4記火鍋。」

「我認為他甚至可以增加一些抄截，最好是在接下來的比賽做到這一點。但我認為這對他來說是一個很好的經驗——他表現得很好。」謝耶也提到，弗拉格可以更積極爭搶籃板，決策方面也還有改進的空間。

▲▼17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANCAA杜克大學弗拉格Cooper Flagg

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