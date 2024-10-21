傷勢遠比想像嚴重　大坂直美將缺席比莉珍金盃賽季報銷

▲大坂直美。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

4屆大滿貫冠軍、日本傳奇女將大坂直美今天（台灣時間21日）表示她將跳過下個月在西班牙舉行的比莉·珍.金盃決賽，因為自己仍在治療背部、腹部傷勢，這些傷勢已經使得她錯過今年WTA亞洲巡迴賽的重要賽事；隨著這一決定，大坂直美今年賽季將告一段落，而她希望在明年澳網前完全復原。

Japoneza Naomi Osaka a declarat că va lipsi de la turneul final al Billie Jean King Cup de luna viitoare din Spania, pe măsură ce se recuperează după accidentările din cauza cărora nu a putut evolua la turneele din Asia, informează Reuters. https://t.co/QmkjybmgIC [廣告]請繼續往下閱讀... October 21, 2024

大坂直美在10月1日中國網球公開賽16強對陣高芙（Coco Gauff）的比賽中因傷退場，隨後缺席了日本公開賽和泛太平洋公開賽。

「我以為我只是拉傷了背部，但我在北京做了核磁共振檢查，」大坂談到傷勢時表示，「他們說我的背部椎間盤突出，我還撕裂了腹部肌肉，我當時正在洛杉磯進行訓練，準備來參加比賽。我又做了一次核磁共振，結果顯示我依然有撕裂的傷口。」

「我今年參加了很多比賽，所以這是我做出的最艱難的決定，不參加這次比賽，也不參加比莉·簡.金盃，」前世界球后大坂直美目前WTA排名為第56，本賽季她剛從產假中復出。